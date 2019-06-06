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Без шуток: Путин не боится выхода Трампа из СНВ-III

06 июня 2019, 22:09  •  70 • Политика
Владимир Путин на ПМЭФ объяснил журналистам, почему Россию не беспокоит выход Дональда Трампа из СНВ-III и ДРСМД
Автор:
Гасанов Камран
Собравшихся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) зарубежных журналистов очень волнует тематика разоружения. Ведь недавно Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
На встрече с руководителями ведущих иностранных информагентств Путин растолковал позицию России и по другому важнейшему договору в сфере безопасности – о сокращении Стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Позиция по СНВ продиктована теми же соображениями, что и по ДРСМД. Ответ России – реакция на действия США.
Раз уже США не хотят…
«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-III, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, но с нами до сих пор никто не ведет никаких переговоров», – заявил российский лидер.
Отказ США вести переговоры о продлении приведёт к упразднению договора после 2021 года. И тогда не останется «никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений или, допустим, размещение оружия в космосе», предостерёг Путин.
Что такое СНВ-III?
СНВ-III был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 6 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Рассчитанный на десятилетний срок договор с возможностью продления на пять лет предполагает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц. Количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков нужно уменьшить до 700.
Администрация Дональда Трампа планомерно игнорирует вопрос обновления СНВ-III. 29 мая его помощник Тим Моррисон объявил, что президент не намерен принимать решение о продлении соглашения в 2019 году, а вернётся к этому вопросу только в следующем. Безразличие главы Белого дома к вопросу сокращения вооружений и глобальной безопасности пугает Конгресс.
Конгресс напуган
Хотя Конгресс обычно противодействует внешнеполитическим инициативам, направленным на нормализацию отношений с Россией, в вопросе СНВ-III и ДРСМД он придерживается иного мнения. 8 мая глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол представили законопроект о продлении СНВ-III на пять лет.
«Без ограничений, которые накладывает СНВ-III, Россия сможет быстро увеличить свой ядерный арсенал, втянув США в гонку вооружений», – отмечалось в письме конгрессменов Трампу.
Фото: www.globallookpress.com
С аналогичным предложением в декабре сенаторы выступили в отношении ДРСМД. Получившие после ноябрьских выборов большинство в Палате представителей сенаторы Джек Рик, Марк Уорнер и Боб Менендес попросили Трампа отказаться от выхода из этого соглашения. Такой шаг, по их мнению, создаст у партнёров впечатление о «ненадёжности» США, легко отказывающихся от своих обязательств.
Выход США из ДРСМД
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым 8 декабря 1987 года. ДРСМД содержит обязательства США и России по уничтожению всех комплексов баллистических крылатых ракет с дальностью полёта от 1000 до 5500 км (средняя) и от 500 до 1000 км (малая). Соглашение запрещает их разработку, испытания и развёртывание.
О своём выходе из ДРСМД США объявили в октябре 2018 года. 4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней на соблюдение договора. 1 февраля Трамп официально объявил о приостановке участия США в соглашении. Если Москва не будет соответствовать требованиям ДРСМД, Вашингтон выйдет из него окончательно, пригрозили в Белом доме.
Необоснованные претензии США
Американцы обвиняют Москву в производстве крылатой ракеты наземного базирования 9М729, якобы нарушающей условия сделки. Кремль это обвинение отрицает и считает, что Вашингтон «переводит стрелки», чтобы оправдать свои нарушения – начатую в 2017 году модернизацию своих ракет средней и меньшей дальности, осуществляемую в штате Аризона, и размещение систем ПРО в Румынии и Польше.
Выступая сегодня на ПМЭФ, Владимир Путин дал понять, что выход США из ДРСМД и СНВ-III Россию не пугают, потому что у неё есть новейшие системы вооружений, обеспечивающих стратегический ядерный паритет с США.
Я имею в виду, что мы сделали значительный шаг вперёд. Прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия,
– отметил Путин.
Выступая сегодня на ПМЭФ, Владимир Путин дал понять, что выход США из ДРСМД и СНВ-III Россию не пугают. Фото: www.globallookpress.com
После решения США выйти из ДРСМД глава государства распорядился о модернизации российских систем вооружения. В частности, Минобороны поручено «заземлить» крылатые ракеты «Калибр» и создать гиперзвуковые баллистические ракеты. В последнем послании Федеральному собранию Путин представил гиперзвуковые ракеты «Циркон», разгоняющиеся до 11 тысяч км/ч и способные преодолеть американские системы ПРО. На вооружение они поступят в 2023 году.
Сохранение в силе СНВ-III и ДРСМД зависит от США. Если первый договор может спасти следующая администрация после выборов 2020 года, потому что СНВ-III рассчитан до 2021 года, то судьба второго соглашения полностью зависит от Трампа.

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