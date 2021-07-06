Без шуточек, как с русскими: Захарова объяснила новые тонкости "удушения" свободы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как Лондон будет выстраивать отношения с медиаоператорами в будущем и о новых тонкостях того, как "в Британии душат свободу". Дипломат отметила, что "атака" началась после сериала "Корона", созданного в жанре исторической драмы, в котором, в отличие от "нетленки" "Смерть Сталина", не было ни шуточек главных героев, ни высмеивания традиций. Но консервативное британское общество возмутилось.

"Британские вещатели должны со связанной за спиной рукой конкурировать с этими гигантами", - такое разъяснение от неназванного источника в британском правительстве как по команде появилось в The Telegraph и The Times.

На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём авторском Telegram-канале. Дипломат напомнила, что ранее министр Великобритании по цифровым технологиям, СМИ, культуре и спорту Оливер Доуден сообщил о разработке новой "Белой книги" по телерадиовещанию. Речь идёт о специальном документе, в котором прописывается схема выстраивания отношений между Лондоном и медиаоператорами в будущем.

"Среди прочих вполне стандартных вещей есть и кое-что новое", - обратила внимание Захарова, отметив, что контролирующий британское телевидение вот уже много лет общественный медиарегулятор Ofcom "намерен распространить свои практики на онлайн-стриминг ("Нетфликс", "Амазон-Прайм", "Эппл-ТиВи" и другие)".

По мнению дипломата, "всё указывает на то, что английское правительство решило уравнять интернет-площадки в своём положении с аналоговыми СМИ", а "вместо гарантирования свобод будет их планомерно ограничивать".

Заметила дипломат и ещё один любопытный факт. В частности, указала на то, что внезапный интерес к онлайн-стримингу у британских регуляторов проснулся после выхода сериала "Корона", созданного "Нетфликсом" в жанре исторической драмы.

Сериал вызвал возмущение у консервативных политиков, хотя ни шуточек от главных героев, ни высмеивания национального гимна, как это было в сериале о русских "Смерть Сталина", не было. Трепетное отношение британцев к исторической правде на Россию в данном случае, очевидно, не распространяется.

На такой двойственный подход обратила внимание и Захарова, иронично заметив, что теперь "ждёт взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом "В Британии душат свободу".