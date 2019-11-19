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Без штрафов и претензий: "Газпром" назвал "Нафтогазу" условия продления транзита

19 ноября 2019, 02:39  •  31 • Политика
Российский концерн "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение, содержащее параметры возможного продления транзитного контракта. В компании уточнили, что готовы продлить договор на год с учётом прогнозного спроса в Евросоюзе, если украинские партнёры выполнят три условия.
В частности, "Газпром" предлагает "Нафтогазу" обоюдный отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Это подразумевает прекращение всех судебных разбирательств между сторонами.
Также условием продления транзита является отмена решения Антимонопольного комитета Украины, по которому на "Газпром" был наложен штраф за "нарушение экономической конкуренции".
Третьим условием поставлен отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".
Кроме этого, российская компания ждёт окончательного решения Киева по поводу прямых закупок с 2020 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Ранее президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.
Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3 - 4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.

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