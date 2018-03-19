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Без Шерлока не обойдутся: Все британские версии отравления Скрипаля смешны и наивны

19 марта 2018, 18:39  •  103 • В мире
На данный момент британское следствие и средства массовой информации рассматривают различные версии произошедшего относительно инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
Ряд версий могут отличаться лишь деталями, но тем не менее мы рассмотрим основные из них.
Одной из первых версий было отравление с помощью букета цветов. Дело в том, что 4 марта отец и дочь посетили могилу Людмилы Скрипаль, на которую и возложили цветы. Позже, полиция проверила могилу и букет, однако не нашла на них следов отравляющих веществ.
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7 марта Times, сославшись на источник в полиции, предположила, что Юлия Скрипаль привезла отравляющее вещество из России, сама, об этом не ведая, в коробке из-под подарка, флаконе или чём-то подобном. Якобы эту ёмкость они и открыли в общественном месте. Однако сама эта ёмкость так и не была найдена. Да и случайных жертв среди прохожих не было.
Позже Daily Telegraph опубликовало свой вариант – он также говорил о том, что отравляющее вещество было доставлено из России в чемодане, однако в данном случае предполагается, что ёмкость была открыта ими дома.
Варианты, предполагающие доставку яда из России, очень удобны для властей Великобритании – она снимает с них значительную долю ответственности за нахождение яда в их стране и перекладывает её на российское руководство.
13 марта, британское издание Daily Mail рассказало о версии отравления Скрипаля и его дочери в автомобиле. Предположили, что это могло произойти через контакт с отравленной ручкой автомобиля или отравление порошком через систему вентилирования воздуха.
ABC News также педалировала версию с отравлением порошком через вентиляцию автомобиля. Однако следов отравляющего вещества в автомобиле практически не было найдено.
Уже на следующий день «эксперт» Вил Мирзаянов также раскритиковал эту версию, так как Скрипаль был в состоянии доехать на места назначения, а значит, ещё не был отравлен.
Он же предложил альтернативную версию – что отравление произошло в баре, где находились какое-то время Скрипаль с дочерью. На самом деле это был не бар, а итальянский ресторан, но большого значения это не имеет.
Эта версия также многим показалась несостоятельной, так как официант и другие работники заведения никак не пострадали, хотя в таком случае должны были быть отравлены вместе с пострадавшими.
Генерал Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников рассказал, что данная акция однозначно не имеет отношения к российским спецслужбам.
Он рассказал, что в период важных политических событий – тех же выборов, в разведке накладывается эмбарго, то есть берется пауза, на проведение различных акций и операций за рубежом.
Большое количество разномастных версий говорит о том, что британцы сами не знают, как приплести к этому делу Россию. В целом, это похоже на организованную в спешке, за 3-4 недели, спецоперацию Ми-5 или аналогичной спецслужбы. Причём по инициативе именно политического руководства.
Таким образом, это политический заказ в формате провокации, который должен бросить тень на Россию с помощью очередных чудовищных в своей абсурдности обвинений в преддверии выборов и Чемпионата мира по футболу.
В итоге можно констатировать, что несмотря на все обвинения в адрес российского руководства, серьёзной версии, более-менее объясняющей все обстоятельства происшедшего, на данный момент британская сторона предложить не может.
В конце концов, возможно британцам действительно стоит призвать дух англичанина Шерлока Холмса или бельгийца Пуаро, чтобы он помог им в затянувшемся расследовании, как это и советовало наше российское посольство накануне.

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