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Без шансов: Российский "Шквал" взволновал военных экспертов National Interest
28 декабря 2020, 15:25 • 220 • Политика
Российская торпеда "Шквал" взволновала военных экспертов National Interest. Авторы материала уверяют: после встречи со "Шквалом" шансов не остаётся.
Как уверяют эксперты американского издания National Interest, невероятная скорость торпеды практически не оставит шансов противнику, если её применить в нужный момент.
Издание сообщает, что эту торпеду разработали и приняли на вооружение ещё при СССР, когда произошёл прорыв США в развитии ядерных силовых установок. Уточняется, что "Шквал" оснащён твердотопливным ракетным двигателем, что позволяет развивать максимальную скорость в 370 км/ч.
По словам экспертов, у торпеды есть два недостатка: высокий уровень шума при движении и относительно низкая маневренность.
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