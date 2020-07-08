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Без шансов: Поляки поставили крест на своей стране, узнав о русских "Прометеях"
08 июля 2020, 11:00 • 260 • В мире
Польская общественность взволновалась из-за российских ЗРК "Прометей". Как пишут в обсуждениях читатели Interia, у Польши в случае применения данного вооружения не будет никаких шансов.
Поляки всерьёз обеспокоились из-за новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". В издании Interia говорится, что аналогичных систем в мире пока не создано. Автор заметки обращает внимание на слова главкома Российских воздушно-космических сил Сергея Суровикина, который пояснял, что "Прометей" способен поражать как гиперзвуковое оружие, так и иные цели на низкой околоземной орбите.
В Польше с настороженностью воспринимают успех российских военных. Некоторые читатели издания уже заранее поставили крест на своей стране.
"У Польши не будет никаких шансов, даже если там будут находиться 100 миллионов натовских военных", - пишет Emil.
Впрочем, многие указывают, что это вооружение грозит США больше, чем Европе.
"Это не Китай, а Америка называет Россию свои врагом", - напоминает Tyle ze.
Хотя читатель под ником Andy верит в то, что американцы сумеют совладать с русскими С-500.
"На самом деле мы не знаем, чем располагают американцы. Не думаю, что они боятся этого металлолома. То, что они продают другим странам, это старые технологии", - цитирует его слова "ИноСМИ".
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