Без шансов: Поляки поставили крест на своей стране, узнав о русских "Прометеях"

Поляки всерьёз обеспокоились из-за новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". В издании Interia говорится, что аналогичных систем в мире пока не создано. Автор заметки обращает внимание на слова главкома Российских воздушно-космических сил Сергея Суровикина, который пояснял, что "Прометей" способен поражать как гиперзвуковое оружие, так и иные цели на низкой околоземной орбите.

В Польше с настороженностью воспринимают успех российских военных. Некоторые читатели издания уже заранее поставили крест на своей стране.

"У Польши не будет никаких шансов, даже если там будут находиться 100 миллионов натовских военных", - пишет Emil.

Впрочем, многие указывают, что это вооружение грозит США больше, чем Европе.

"Это не Китай, а Америка называет Россию свои врагом", - напоминает Tyle ze.

Хотя читатель под ником Andy верит в то, что американцы сумеют совладать с русскими С-500.

"На самом деле мы не знаем, чем располагают американцы. Не думаю, что они боятся этого металлолома. То, что они продают другим странам, это старые технологии", - цитирует его слова "ИноСМИ".