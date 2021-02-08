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Главная / Политика

Без шансов: мощный удар президента РФ разрушил планы японцев на Курилы

08 февраля 2021, 18:30  •  425 • Политика
Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Заполучить острова уже не выйдет, признали в Стране восходящего солнца
Токио больше не сможет гнуть прежнюю линию в переговорах с Москвой относительно принадлежности Курильских островов. К такому выводу пришли японские журналисты.
Причиной, согласно статье на Yahoo News Japan, стала политика президента Владимира Путина. В частности – усиление присутствия наших военных на Курилах, а также вступивший в силу запрет на призывы к отчуждению территорий РФ. Напомним, Япония утверждает, что имеет право на Южные Курильские острова.
Как говорится в материале, курс российского лидера "нанес мощный удар" по переговорам о принадлежности этих территорий. Политику наших властей журналисты называют твердой, упрекая при этом японское правительство, которое оставило страну без шансов заполучить заветные острова, в мягкотелости. Мол, нечего и рассчитывать, что Москва уступит Токио в этом вопросе. В статье напомнили о появлении на Курилах танков Т-72Б3 и ЗРК С-300.
Россия не раз указывала Японии на то, что Курильские острова стали частью Советского Союза по итогам войны. Соответственно, наш суверенитет над этими территориями бессмысленно оспаривать.
Ранее в японском МИД вопрос островов назвали самым сложным для властей и призвали поскорее решить эту проблему.

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