Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Без шансов: эксперт оценил кандидатуру конкурента Лукашенко

27 июля 2020, 15:05  •  60 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Единственную соперницу не боятся, поэтому и пропустили на выборы
У кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая баллотировалась на этот пост вместо задержанного мужа, нет никаких шансов, чтобы победить на выборах. По сути, ее кандидатура – это попытка организации единого протестного голосования, однако еще не факт, что электорат Цепкало и Бабарико, снятых с выборов, поддержат ее кандидатуру.
Как считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, не все согласятся поддержать явно технического кандидата, так как у соперницы главы Республики нет собственной программы, а баллотируется она, по ее же словам, чтобы освободить политических заключенных, а также для того, чтобы провести через полгода новые выборы президента.
Но, по мнению эксперта, нет никаких гарантий, что она действительно проведет их.
"Всем известна цена предвыборных обещаний: вполне возможно, что она станет "говорящей головой", что-то типа Зеленского на Украине", – заявил Иванов "Утро.ру".
При этом аналитик допускает, что Лукашенко вообще не воспринимает кандидатуру Тихановской всерьез, так как она все-таки была зарегистрирована. Возможно, это было сделано для того, чтобы показать другим странам, что альтернатива была, однако белорусский народ сделал свой выбор. Действующий глава государства поставил граждан перед выбором: голосовать за неопытную молодую домохозяйку без собственных политических амбиций или за национального лидера с опытом.
"Полагаю, в этой ситуации даже многие из тех, кто скептически относится к Лукашенко, скорее проигнорируют выборы, чем поддержат Тихановскую", – заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
27 июля 2020, 01:05
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
27 июля 2020, 11:05
Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
24 июля 2020, 19:05
Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.