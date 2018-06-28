Без шансов для террористов: репортаж военкора с линии фронта перед началом операции на юге Сирии

В ближайшее время в Сирии начнётся операция по освобождению юга страны от боевиков — правительственные силы вплотную приблизились к административному центру провинции Дараа, граничащей с Иорданией. Военный корреспондент Семён Пегов побывал на передовой, где ни на минуту не прекращается стрельба, а силы САА противостоят нескольким бандам и террористическим группировкам, объединившимся в одну организацию — «Хайят Тахрир аш-Шам»*. О том, в чём уникальность операции по зачистке сирийского юга, будет ли в ней задействована российская авиация и почему террористы не смогут сбежать, — в специальном репортаже военкора для RT.

Песчаная насыпь в четыре метра высотой. Прямо на ней установлен пассажирский автобус, продырявленный пулями и местами обуглившийся. Сквозь пейзаж классического постапокалипсиса мы пробираемся параллельно линии соприкосновения с подполковником САА, который представился Ясиром. Его выгоревший камуфляж «под пустыню» выгодно сливается с желтоватыми декорациями местности, и чем ближе к фронту, тем чаще слышны щелчки (или, как ещё говорят, «хлёст плётки»), характерные для самой распространённой в мире снайперской винтовки (СВД).

Сразу за автобусом, установленным на насыпи в качестве заграждения, располагается площадка, заваленная таким же металлоломом, — до войны здесь была автостанция. Но после того как «оппозиционные» группировки заняли нейтральную полосу у Голанских высот, а, по сути, взяли под контроль линию разграничения между Сирией и Израилем, некогда оживлённый транспортный узел превратился в поле боя. Из рассказа Ясира мы узнаём, что эту территорию САА отвоевала у боевиков относительно недавно, затем развила успех и смогла продвинуться вперёд ещё метров на пятьсот по направлению к городку Хамидия, где засели террористы.

Подполковник САА показывает результаты израильских ракетных ударов

RT

© Александр Мельников, проект WarGonzo

«Да, мы знаем из СМИ о том, что у нас здесь готовится какая-то военная операция. Открою вам секрет: она здесь не прекращалась ни на день на протяжении последних лет четырёх точно», — отвечает подполковник на мой вопрос о готовящемся наступлении на юге страны.

Некогда разношёрстные банды и террористические группировки всех мастей сейчас объединились в одну организацию «Хайят Тахрир Аш-Шам»*. Ситуацию осложняет близость Израиля: ЦАХАЛ порой переходит к откровенной военной агрессии по отношению к правительственным силам Башара Асада.

То и дело приседая от хлопков и выстрелов, пробираемся с подполковником Ясиром к маложивописным руинам — на месте развалин ещё недавно стояла пожарная вышка, однако снесли её вовсе не террористы.

«Во время очередного боестолкновения с «Ан-Нусрой»** израильтяне, которые оккупировали Голаны, оказали боевикам огневую поддержку. В том бою террористы из «Ан-Нусры» и ССА (оппозиционная Свободная сирийская армия. — RT) понесли серьёзные потери, израильтяне прекрасно понимали, что боевики могут полностью потерять свои позиции и поэтому открыли огонь по этой пожарной башне, где у нас была основная огневая точка. Удар нанесли ракетами с воздуха, с израильского вертолёта», — поясняет Ясир.

Если ЦАХАЛ наносит удары крылатыми ракетами по центральным провинциям Сирии или пригородам Дамаска, как это было во вторник ночью (тогда под огнём оказался международный аэропорт), это сразу же попадает в мировые информационные тренды, однако здесь, в провинции Эль-Кунейтра, подобные боевые инциденты с участием Израиля происходят настолько регулярно, что почти не привлекают к себе внимания. Таких фактов десятки, история с пожарной вышкой САА лишь один из них.

Террористы вместо миротворцев

В ушах стоит протяжный гул, в глазах на мгновенье потемнело — от первого залпа нас, людей, непривычных к такому боевому режиму, передёргивает, как от вылитого ведра ледяной воды. Когда находишься в закрытом бетонном помещении, выстрелы из крупнокалиберного пулемёта кажутся не просто громкими, а в буквальном смысле оглушительными.

Дома на крайней улице городка Баас сплошь представляют из себя хорошо укреплённые строительными мешками с песком огневые позиции САА. Здесь пролегает фронт и, соответственно, первая линия обороны. Крупнокалиберный пулемёт установлен в комнате, которая в мирные времена, наверное, служила гостиной или залом.

На юге Сирии начинается операция по зачистке приграничных территорий от боевиков

Боец в рэперской кепке с типично широким гарлемским козырьком невозмутимо поливает свинцом дорогу, которая просматривается на горизонте. Перестрелка длится недолго, крупнокалиберный пулемёт моментально нагревается.

— Что произошло? — спрашиваю у бойца, которого про себя уже окрестил рэпером.

— Засекли автомобиль террористов, который выдвинулся из городка Хамидия в соседний пункт Джебхат Аль-Хашаб на поддержку тем боевикам. Мы жёстко открываем огонь в таких случаях, — отвечает он.

После боя парнишка приглашает нас попить матэ — этот латиноамериканский тонизирующий напиток с высоким содержанием кофеина крайне популярен в Сирии, особенно у военных. Бойца зовут Ахмат, он родом из провинции Алеппо. Круглое и насыщенно-смуглое лицо, жидкая щетина — на вид Ахмату не больше двадцати. Общаемся через переводчика. Выясняется, что его родная деревня в Алеппо долгое время контролировалась террористами, многие родственники погибли.

— Посмотри, — Ахмат подводит меня к наблюдательному пункту. — Боевики оборудовали свои позиции прямо у колючей проволоки.

— Что ещё за проволока?

— Ею обнесена нейтральная полоса, отделяющая от нас Голанские высоты, оккупированные Израилем, — объясняет Ахмат. — Раньше там стояли миротворцы ООН, через каждые пару километров у них располагались наблюдательные вышки. Сейчас все эти посты захвачены террористами.

RT

© Александр Мельников, проект WarGonzo

По словам Ахмата, вооружённые бандформирования в провинции Эль-Кунейтра вытеснили с занимаемых позиций миротворческий контингент ООН, который отвечал за координацию режима прекращения огня между Дамаском и Тель-Авивом. Миротворцы, согласно международному мандату, были заинтересованы в сдерживании обеих сторон арабо-израильского конфликта. Теперь же группировки, оказавшиеся на их месте, атакуют лишь одну из этих сторон — правительственные силы Асада, а на территории, подконтрольные Израилю, не посягают.

Таким образом, ЦАХАЛ получает вполне весомое стратегическое преимущество в военном противостоянии с САА, которое длится десятилетиями, и расставаться с этим преимуществом по понятным причинам не собирается.

ООН возвращается

Части ООН, разбросанные по провинции Эль-Кунейтра с сирийской стороны, в настоящее время законсервированы.

Фактически это пустые бетонные казармы, обнесённые колючей проволокой, местами оборванной. Однако главная база миротворческого контингента ООН в этой сирийской мухафазе возобновила работу.

Проехать к ней — это целая репортёрская спецоперация, которая чётко координируется властями САР. Чтобы добраться до базы, необходимо пересечь густую сеть блокпостов и неоднократно угоститься матэ в кабинетах офицеров многочисленных сирийских спецслужб — пока все разрешения и документы не будут тщательно проверены. Впрочем, такие меры предосторожности понятны и, судя по всему, предприняты ради обеспечения безопасности самих миротворцев ООН.

Правительство Сирии, в отличие от Израиля, не испытывало никаких стратегических преимуществ от вывода ооновского контингента из Эль-Кунейтры по причине террористической угрозы и изначально было заинтересовано в его возвращении на Голаны. После того как в прошлом году САА удалось значительно улучшить ситуацию на южных фронтах и отвоевать несколько ключевых населённых пунктов у боевиков, миротворцы ООН возобновили работу в регионе.

Главная их база представляет собой солидную территорию и настоящий укрепрайон, больше похожий на неприступную крепость, чем на палаточный городок. Получив эксклюзивное разрешение поснимать базу снаружи, мы всё равно находились под пристальным наблюдением — вышки ООН охраняются вооружёнными до зубов бойцами в голубых ооновских беретах, которые следили за нашими действиями, не отрываясь.

База миссии ООН в провинции Эль-Кунейтра

RT

© Александр Мельников, проект WarGonzo

Когда заскрипели массивные ворота базы, подъезд к которым преграждает не только шлагбаум, но и металлические ежи вперемешку с бетонными перекрытиями, мы, признаться, даже занервничали. К счастью, оказалось, что это выезжает дежурный ооновский патруль для очередного мониторинга военной обстановки у Голанских высот. Пока кортеж вальяжно преодолевал «лежачих полицейских» нам удалось даже перекинуться скупыми приветствиями с военными в беретах ООН, снаряжёнными по всей боевой выкладке. Лица их были напряжены, но в целом доброжелательны.

Зачистка мелкими группами

Операция по освобождению сирийского юга от боевиков по всем признакам уже действительно началась, хоть это и не похоже на штурм Гуты, Думы или Ярмука. В первую очередь под удар подразделений САА попали боевики в соседней с Эль-Кунейтрой провинции Дараа, граничащей с Иорданией. Судя по новостным сводкам, правительственные силы вплотную приближаются к административному центру провинции. Получавшие ранее подпитку из Иордании террористы, похоже, остались с правительственными силами Асада, что называется, один на один. Амман понимает, что в этой ситуации разумнее оставаться в стороне — ведь сейчас и в самом королевстве неспокойно.

По информации наших сирийских источников, зачистка Эль-Кунейтры будет происходить в деликатной и пошаговой форме. Авиацию планируется применять локально и, вероятней всего, это будут российские ВКС, чтобы Израиль не воспринял появившиеся в небе самолёты как военную угрозу, ведь главная задача здесь — не допустить, чтобы внутренний сирийский конфликт перерос в конфликт региональный.

САА ведёт огонь из крупнокалиберного пулемёта по машине террористов у Голанских высот

RT

© Александр Мельников, проект WarGonzo

Террористов будут зачищать мелкими группами, вариант с «зелёным экспрессом» (эвакуация сложивших оружие бовиков. — RT) в Идлиб для них исключён: идлибская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» не считает «южан» частью своей организации во многом из-за лояльности последних к Израилю — далеко не все адепты «халифата» считают это допустимым.

Пикантность операции придаёт непосредственная близость ЦАХАЛ, который, согласно разведданым, после внезапных учений на Голанах не отвёл свои войска оттуда и держит подразделения в постоянной боевой готовности, а ночной израильский удар по международному аэропорту Дамаска лишь подтверждает: зачистка юга будет регулярно сопровождаться подобными инцидентами и продлится не один месяц.

Точка зрения героев материала может не совпадать с позицией редакции.





* «Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая коалиция, возглавляемая боевиками группировки «Джабхат ан-Нусра».



**«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.