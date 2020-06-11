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«Без сдачи экзаменов»: Мишустин утвердил постановление об аттестации школьников в 2020 году

11 июня 2020, 20:55  •  51 • В России
Российские школьники получат аттестаты в 2020 году без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выпускников, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят в них по результатам школьных оценок. Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го. При этом ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые собираются поступать в вузы.
 
РИА Новости © Кирилл Ясько
 

Российским школьникам в текущем году выдадут аттестаты без сдачи экзаменов, говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 11 июня.

Таким образом, аттестаты без сдачи экзаменов получат выпускники и 9-х, и 11-х классов. В сообщении поясняется, что выпускников, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ.

«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Министерство просвещения России и Рособрнадзор должны будут привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил сроки выдачи аттестатов. По его словам, большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы. Кто не успеет получить их сегодня, тот получит их в понедельник, 15 июня», — пояснил министр.

Напомним, что аттестаты будут выданы выпускникам школ 2020 года без экзаменов. Об этом президент России Владимир Путин объявил 21 мая на совещании по ситуации в сфере образования. Тогда президент подчеркнул, что такое решение является исключением, которое носит временный характер. 

Как подчеркнули в кабмине, в 2020 году корректировка из-за пандемии порядка аттестации выпускников позволит обезопасить педагогов и школьников.

Решение, нужно ли делать экспресс-тесты на коронавирус выпускникам школ, сдающим единый государственный экзамен, будут принимать региональные власти.

Министр сообщил, что сейчас в рекомендациях Роспотребнадзора нет обязательного требования наличия перчаток и масок у участников ЕГЭ, однако более точная информация будет озвучена ближе к датам экзамена.

Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу сам ЕГЭ был перенесён на более поздний срок. Расписание экзаменов ранее публиковал Рособрнадзор. В ведомстве отмечали, что сдать ЕГЭ дистанционно невозможно, так как в этом случае нельзя провести объективную оценку в одинаковых для всех условиях.

8 июня Мишустин сообщил, что сдавать ЕГЭ в 2020 году планируют более 736 тыс. выпускников российских школ, которые намерены поступать в вузы.

По его словам, 29—30 июня состоятся пробные экзамены без участия школьников для проверки технической отлаженности системы. Основной экзаменационный период — с 3 по 23 июля, а даты 24—25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена.

Кроме того, школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, сдадут экзамены в августе.

В конце мая врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что шанс поступить на бюджетные отделения вузов у выпускников 2020 года повышаются благодаря увеличению количества бюджетных мест. Кроме того, снизится проходной балл.

В отношении нового учебного года министр просвещения сообщил, что министерство готовится к тому, что российские школьники и студенты колледжей начнут занятия 1 сентября.

«Что касается 1 сентября. Мы готовимся <...> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определённые требования Роспотребнадзора. Мы проведём просветительскую работу с родителями, учениками», — цитируют Кравцова в агентстве.

Напомним, российские учебные заведения с 14 марта начали переходить на дистанционный режим обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно выпущенным в мае рекомендациям Роспотребнадзора, после открытия школы необходимо тщательно дезинфицировать. В ведомстве порекомендовали сделать отдельное расписание для каждого класса, а также закрепить за каждым классом отдельный кабинет.

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