



Русский язык, что он может дать детям Украины? Возможность качественного образования, перспективы во многих сферах жизни украинских детей, а самое главное - будущее...Что делает Украина - она лишает своих детей будущего.Русский — невероятный язык. Одними и теми же словами могут обозначаться совершенно разные вещи и выражаться абсолютно разные эмоции. Что уж говорить о лексических оборотах, которые запросто могут сбить с толку иностранного гражданина...Как-то на передаче у Владимира Соловьева, украинских политолух Вакаров пытался на РУССКОМ ЯЗЫКЕ рассказать о преимуществах украинской мовы. Вот именно тогда его остановили и сообщили, что он получил возможность посещать Россию, говорить на русском языке, посещать многие другие страны, где все славяне и не только, общаются на русском языке, именно этот язык связывает нас. А вот своих детей Украины они пытаются ограничить до границ только Украины, тем более украинский язык давно превращен в умопомрачительный суржик, который уже мало кто понимает.Перевод технической, медицинской терминологии приведет к тому, что украинские дети не смогут общаться даже со специалистами в этих областях, по одной простой причине - они не поймут друг друга.На Украине есть конкурс для детей и взрослых - " Голос країни", где единицы поют на украинской мове, в основном песни на английском и русском языках. Ведущие через одного говорят на русском и украинском языках, где все друг друга понимают.Отличная песня и если вы почитаете комментарии под видео, где поют дети, украинские зрители на русском языке восхищены.А вот когда в России эту же песню в поддержку своего президента В. Путина исполнили сотрудники компании "Сима-Ленд", укропатриоты разразились откровенной бранью и мерзостью...И комментарии:Даже в смердящих комментариях - русский язык...Без русского языка - у Украины нет будущего... никакого...