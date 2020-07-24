Без русских туристов непривычно, но не сказать, что грустно: "Города стали более "финскими"

Финское издание Helsingin Sanomat рассказало о том, как непривычно стало без русских туристов на юге страны.

По данным газеты, многие граждане РФ имеют дачи в районе Иматры и Лаппеенранты. За прошлый год эти места успели посетить 1,8 млн русских, составив тем самым 96% от всех зарубежных туристов.

В самые оживлённые дни в очереди чаще говорят по-русски, чем по-фински, - рассказала сотрудница одного из местных ресторанов.

Поэтому теперь в пандемию коронавируса местным очень непривычно, однако совсем нельзя сказать, что они сильно расстроены таким положением дел.

Предприниматель из Лаппеенранты, например, заметил, что город стал "более финским" и что теперь не нужно объезжать на велосипеде туристов, которые идут пешком прямо по велосипедной дорожке.

Между тем некоторые граждане РФ нашли способ отправиться туда, несмотря на режим ограничений. Так, жительница Москвы рассказала изданию, что планирует прилететь на свою дачу в Финляндии через Мальту.