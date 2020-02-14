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Без русских двигателей никуда: Американцы сделали признание о российском РД-180

14 февраля 2020, 17:39  •  25 • В мире
В США разошлись мнения по российскому двигателю РД-180. Аналитики американского Конгресса считают, что от них Штаты смогут отказаться не ранее 2030 года, в Пентагоне же надеются уже к 2022-му "уйти от зависимости". Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Вашингтон уже не раз хотел отказаться от русского РД-180, но каждый раз выяснялось, что "без наших двигателей никуда".
В США вынуждены были сделать явно неприятное для себя признание: без российского ракетного двигателя РД-180 им пока не обойтись. Только сроки у представителей различных структур разнятся.
Так, в Пентагоне, например, полагают, что "уйти от зависимости" от русских двигателей удастся уже к 2022 году. Однако аналитики американского Конгресса дают иные прогнозы, полагая, что Соединённые Штаты смогут отказаться от российских РД-180 не ранее 2030 года.
При этом отмечается, что воспроизвести "показатели результативности и надёжности", которые достигнуты при использовании российских двигателей, возможно даже позднее 2030 года. В том числе, если переход будет плавным и точно по графику.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что американцы и раньше пытались отказаться от наших двигателей. В том числе у учёных США были некоторые документы по РД-180. Однако получить собственный аналог им не удалось.
Как не получилось и отказаться от русских ракетных двигателей.
"Сроки проходят, а без наших двигателей никуда", - подчеркнул эксперт в беседе с RT.

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