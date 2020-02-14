Без русских двигателей никуда: Американцы сделали признание о российском РД-180

В США вынуждены были сделать явно неприятное для себя признание: без российского ракетного двигателя РД-180 им пока не обойтись. Только сроки у представителей различных структур разнятся.

Так, в Пентагоне, например, полагают, что "уйти от зависимости" от русских двигателей удастся уже к 2022 году. Однако аналитики американского Конгресса дают иные прогнозы, полагая, что Соединённые Штаты смогут отказаться от российских РД-180 не ранее 2030 года.

При этом отмечается, что воспроизвести "показатели результативности и надёжности", которые достигнуты при использовании российских двигателей, возможно даже позднее 2030 года. В том числе, если переход будет плавным и точно по графику.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что американцы и раньше пытались отказаться от наших двигателей. В том числе у учёных США были некоторые документы по РД-180. Однако получить собственный аналог им не удалось.

Как не получилось и отказаться от русских ракетных двигателей.

"Сроки проходят, а без наших двигателей никуда", - подчеркнул эксперт в беседе с RT.