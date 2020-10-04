Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украин...
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Наваль...
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
Главная / Политика

Без России не обойтись: эксперт о миротворцах в Карабахе

04 октября 2020, 15:35  •  36 • Политика
Вооруженные силы НКР. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Азербайджан и Армения с каждым днем уходят от возможности самостоятельно решить проблему, считает политик
Баку и Ереван вряд ли смогут решить карабахский вопрос без привлечения миротворцев из РФ. Соответствующее заявление сделал экс-сенатор, ветеран Афганской войны Франц Клинцевич.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение российского контингента на территорию Карабаха в качестве миротворцев возможно лишь при согласии Армении и Азербайджана. По словам Клинцевича, происходящие в НКР события дают понять, что без привлечения помощи России конфликт не решить – стороны уже работают друг по другу тяжелой артиллерией, авиацией и огнеметными системами. И самостоятельно закрыть проблему выясняющее отношения Закавказье не может.
"Здесь нужна поддержка извне. Азербайджан и Армения – это исключительно зона интересов РФ. Это наши братские республики", – считает экс-сенатор.
Также Клинцевич добавил, что привлечение Запада к конфликту в Карабахе неприемлемо – ЕС и Штаты либо пойдут по "нерабочему" варианту, либо же предпримут ряд действий, нацеленных навредить России и дискредитировать ее с помощью деструктивных мер.
Также политик отметил, что заявление Кремля – единственно верный ответ. Миротворцы могут вступить на территорию НКР лишь при обоюдном согласии сторон. Но здесь есть и другая проблема – Турция, которая играет роль "третьей силы влияния". Анкара активно поддерживает курс Ильхама Алиева в отношении Карабаха, передает РИА ФАН.
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что турецкая армия станет "пушечным мясом" Запада в карабахском конфликте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
04 октября 2020, 02:45
Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах
04 октября 2020, 02:45
Пушков назвал Украину недееспособным государством
04 октября 2020, 00:00
Встречи совершенно бессмысленны: Глава Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
04 октября 2020, 00:00
Азербайджан заявил о захвате новых территорий: Последние новости о войне в Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалиро...
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
04 октября 2020, 05:30
Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
04 октября 2020, 02:45
Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2020, 01:45
Человек, отказавшийся от статуса человека, наказывается
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
01 октября 2020, 01:25
"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал правду о катаклизме на Украине
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.