Без России и Китая: смогут ли США пересмотреть ядерную сделку с Ираном в одностороннем порядке

Соединённые Штаты не стали выходить из ядерной сделки с Ираном, однако Дональд Трамп заявил, что принимает такое решение в последний раз. Американский лидер выставил европейским союзникам ряд условий, призвав их поддержать американское давление на исламскую республику и изменить некоторые пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. При этом глава Белого дома проигнорировал в своём обращении двух других подписантов сделки — Россию и Китай. О новом подходе администрации США к вопросу ядерной программы Тегерана — в материале RT.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг объявил о том, что продлевает режим снятия санкций с Ирана в соответствии с заключённым в 2015 году Совместным всеобъемлющим планом действий. Срок действия санкционных послаблений по четырём американским законам, касающихся ядерной программы Тегерана, истекал в конце января.

Пролонгируя документ, Трамп, однако, подчеркнул, что делает это в последний раз.

«Сегодня я откладываю действие некоторых ядерных санкций, но только для того, чтобы достичь соглашения с нашими европейскими коллегами по поводу того, чтобы исправить ужасные изъяны иранской ядерной сделки, — заявил Дональд Трамп. — Это последний шанс. При отсутствии такого соглашения США не станут снова откладывать применение санкций, придерживаясь ядерного соглашения с Ираном. И если когда-нибудь я решу, что такое соглашение недостижимо, я выйду из сделки немедленно».

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что США должны существенно изменить СВПД или покинуть договор.

Реакция Москвы

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно: оправдываются наши худшие ожидания», — прокомментировал заявление Трампа замглавы МИД России Сергей Рябков. — Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам».

По словам Рябкова, возможный выход США из ядерного соглашения с Ираном нанесёт ущерб укреплению режима нераспространения. В интервью ТАСС заместитель министра заявил, что Россия будет настойчиво объяснять США ущербность и порочность их санкционной политики.

«Но повторяю, что после вчерашних заявлений судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе) под большим вопросом», — добавил Рябков.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что «разногласия США и ЕС по ядерной сделке с Ираном могут приобрести критический характер». Об этом он написал в своём Twitter, добавив, что в Европе понимают все риски, связанные с попытками Трампа «исправить» действующую программу.

Разногласия между США и ЕС по иранской сделке могут приобрести критический характер. Трамп хочет её исправить, но любые "исправления" рискуют её погубить. И в Европе это понимают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2018 г.

Отчаянные попытки

После выступления Дональда Трампа США в тот же день ввели дополнительные санкции против 14 физических и юридических лиц Ирана, включая главу судебной системы страны аятоллу Садика Лариджани. Им вменяется нарушение прав человека во время противодействия недавним беспорядкам в стране, а также содействие развитию иранской ракетной программы.

«Политика Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, так же как Иран», — прокомментировал в своём Twitter заявление американского лидера министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2018 г.

«Это соглашение служит национальным интересам США, как подтвердили министр обороны Мэттис, госсекретарь Тиллерсон и другие. И мы слышали всего пару дней назад от европейских лидеров, что это работающее соглашение», — подчеркнул в интервью RT бывший советник иранской переговорной группы по ядерной программе страны Кавех Афрасиаби. Поэтому, как отмечает эксперт, заявление Трампа подрывает международное доверие к Соединённым Штатам.

Расшатывание режима сделки

Эксперты отмечают, что в своём заявлении Трамп не обмолвился ни о двух важнейших участниках СВПД — России и Китае, — ни об ООН, резолюцией которой подкреплён документ. Администрация Белого дома накануне заявления президента подчеркнула, что не планирует вести каких-либо переговоров и с самим Ираном.

Вместо этого она предложила трём европейским участникам сделки — Германии, Франции и Великобритании — заключить сепаратное соглашение с США, по которому эти страны могли бы ввести многосторонние санкции против Тегерана.

«Это должно быть что-то, над чем Соединённые Штаты будут работать только со своими европейскими партнёрами, — объяснил журналистам 12 января 2018 года позицию Белого Дома представитель администрации Трампа. — Это будет соглашение между Соединёнными Штатами и нашими европейскими партнёрами о повторном введении многосторонних санкций, если иранцы превысят новые ограничения, которые мы установим».

Бывший заместитель госсекретаря США Венди Шерман, как сообщает газета The Hill, подчеркнула, что европейцы вряд ли согласятся договариваться с США за спиной других участников ядерной сделки, включая Иран, Россию и Китай.

Заключение Совместного всеобъемлющего плана действий – ядерной сделки с Ираном в 2015 году с министрами иностранных дел Ирана, России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии.

Reuters

«Я не могу представить, что успешный процесс будет исключать других участников изначальной сделки», — отметила эксперт.

«США ранее заявляли, что могут выйти из этой сделки в один момент, — заявил в интервью RT главный научный сотрудник США и Канады РАН Владимир Васильев. — Но, по всей видимости, специалисты по международному праву объяснили администрации, что она не в состоянии просто так выйти в одностороннем порядке. Более того, односторонний выход на самом деле её и не дезавуирует».

По словам эксперта, любые попытки США покинуть СВПД могут не иметь правовой силы. «Соединённые Штаты могут остаться в изоляции, они выйдут из договорённости, а договорённость останется в силе», — подчёркивает политолог.

«Поэтому сейчас Соединённые Штаты встали на путь постепенного расшатывания правого режима этой сделки, — отмечает Васильев. — Для этого им необходимо перетянуть на свою сторону европейских союзников».

В результате Россия и Китай будут изолированы, и США начнут давить уже на эти страны. Также как, считает Васильев, стратегия США направлена на то, чтобы подтолкнуть сам Иран к выходу из договора.

Односторонние меры

Желание изменить Совместный всеобъемлющий план действий в одностороннем порядке проскальзывает и в ещё одном ультиматуме Трампа, озвученном 12 января 2018 года. Так, глава Белого дома заявил, что настаивает на принятии Конгрессом нового закона. В нём, по его мнению, США должны потребовать, чтобы Иран допускал инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты по первому запросу. Также в этом внутреннем законе Соединённых Штатов, по мнению Трампа, должна быть отражена бессрочность ядерной сделки с Ираном, хотя в самом соглашении говорится о 15-летнем периоде, на который вводятся ограничения по обогащению урана для исламской республики.

Ещё одно нововведение, которого хочет добиться американский лидер, — связать ракетную программу Ирана с ядерной и рассматривать разработку Ираном баллистических ракет как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Сенатор Боб Коркер

Reuters

Эти предложения, как подчёркивает The Hill, буквально повторяют внесённые сенаторами Бобом Коркером и Томом Коттоном в конгресс ещё в октябре 2015 года поправки в INARA — закон о ядерной сделке с Ираном. Тогда демократы отвергли их «как неприемлемое одностороннее переписывание соглашения», подчёркивает издание.

По словам Владимира Васильева, с помощью изменений во внутреннем законодательстве США планируют повлиять на своих партнёров. Документ обяжет американскую дипломатию придерживаться определённой линии и давить на союзников, чтобы они приняли американскую точку зрения. Кроме того ограничения для американского бизнеса на сотрудничество с Ираном по типу тех, что были введены 12 января 2018 года, превращают его в инструмент давления на своих партнёров в Европе и Азии, заставляя их отказаться от сделок с иранцами.

«Поскольку Америка задаёт тон на фондовых рынках, растёт ощущение, что надо играть по американским правилам, а то хуже будет», — отмечает политолог.

Давление на Европу

«ЕС принял к сведению заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном», — прокомментировала Внешнеполитическая служба ЕС позицию американского лидера. Европейское дипведомство пообещало сделать совместную оценку заявления с тремя странами-участницами ядерной сделки от Европы: Францией, Германией и Великобританией, а также другими странами ЕС.

«Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий», — отмечает Внешнеполитическая служба Европейского Союза.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции, Иран

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Между тем в своём заявлении Трамп не только призвал европейские страны заключить особое соглашение с США по санкциям относительно иранской ядерной программы, но и потребовал от европейских союзников присоединиться к другим ограничительным мерам против Ирана, введённым США: санкциям против Корпуса стражей исламской революции, руководства республики и движения «Хезболла». Трамп также настаивает на том, чтобы европейцы признали «Хезболлу» террористической организацией «во всей её полноте» и поддержали США в борьбе с иранскими киберугрозам, ракетной программой страны и нарушениями прав человека в Иране.

«Страны Европы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Ираном, и Европа будет категорически против возвращения всеобъемлющих санкций относительно нефти, например, которые как раз были отменены по ядерному соглашению», — отметила в интервью RT старший научный сотрудник Центра изучения стран ближнего и Среднего Востока Ирина Фёдорова.

По её словам, Трамп понимает это, как и то, что односторонние ограничительные меры США в этом вопросе не принесут ему никаких результатов.

«Скорее он стремится к тому, чтобы вступить в какой-то торг с Европой, с тем, что Америка может поддержать соглашение по иранской ядерной программе, а европейские страны присоединятся к более широким американским санкциям по ракетной программе, или нарушениям прав человека», — предполагает эксперт.

«Те, кто по той или иной причине не станут работать с нами, встанут на сторону ядерных амбиций иранского режима, против народа Ирана и мирных наций всего мира», — пригрозил Трамп в своём обращении 12 января.

«Американцы идут по этому пути сейчас из-за волнений в Иране», — отмечает Владимир Васильев. По его словам, недавние протесты вдохновили американцев на усиление давления на страну, поскольку восприняли их как результат действия своих ограничительных мер. «Раз санкции действуют, это стимул для того, чтобы и дальше усиливать санкционное давление», — объясняет американскую мотивацию политолог.

«Позиция Трампа хорошо известна, и все его усилия должны, по его мнению, привести к смене режима в Иране», — отмечает Ирина Фёдорова.