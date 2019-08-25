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«Без России формат неполноценен»: как на G7 обсуждался вопрос о возвращении Москвы
25 августа 2019, 19:24 • 9 • В мире
Дональд Трамп считает, что возвращение к формату G8 с участием России было бы «выгодно», и допустил, что пригласит Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдёт в США. Об «уместности» расширения «Большой семёрки» за счёт Москвы заявил и французский лидер Эммануэль Макрон. Однако против такого шага уже выступили Канада, Германия и Великобритания. Эксперты отмечают, что западные государства осознают «неполноценность» G7. При этом Россия успешно работает в формате G20, подчёркивают аналитики.
© Reuters / РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, пригласит российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита, который проходит во французском Биаррице.
По его словам, работа над возвращением к формату G8 с участием России «ведётся», однако никаких решений по этому вопросу в ходе нынешнего саммита, скорее всего, не будет принято.
«У нас (в G7. — RT) есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась», — сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что участие России в работе формата было бы «выгодным» с точки зрения обсуждения целого ряда вопросов и носило бы позитивный характер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также отмечал, что возвращение к формату G8 с участием России «было бы уместно в перспективе».
В свою очередь, японское информагентство Kyodo со ссылкой на представителя своей страны сообщило, что вопрос участия России в работе саммита рассматривался и на общем заседании стран «семёрки». Вместе с тем японский чиновник отметил, что содержание этой беседы «ни за что не раскроют».
В Кремле заявили, что если приглашение на участие в следующей сессии саммита поступит, оно будет обязательно рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет (приглашение. — RT), то мы обязательно рассмотрим», — отметил Песков.
Сначала лидеры G7 должны договориться между собой и единогласно объявить о желании видеть Россию среди участников саммита, отметил в разговоре с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Россию вполне удовлетворяет формат G20, куда входят представители G7 и ведущих экономик мира — Китая и Индии. В рамках «Большой двадцатки» действительно можно вырабатывать какие-то общемировые решения и тренды, которые связаны с экономикой. Клуб G7 — это некий междусобойчик, профсоюз, который вырабатывает общие тренды, а после идёт с этими инициативами на саммит «Большой двадцатки», где пытается проводить свою линию», — считает эксперт.
Наследие Обамы и возражения Зеленского
С подобным предложением — о возвращении России в G7 — Дональд Трамп выступал и ранее, 20 августа, в преддверии саммита. Тогда он заявил об этом на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7. — RT)», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.
По словам американского президента, Россия была исключена из существующего формата G8 из-за 44-го президента США Барака Обамы, которого «перехитрил» Владимир Путин.
«Я считаю, что президент Обама, потому что это Путин его перехитрил, подумал, что наличие России (в G8. — RT) — это плохая идея, — сказал Трамп. — Это не так должно работать».
Владимир Путин, комментируя эти сообщения на пресс-конференции перед началом переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном, отметил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение к формату G8. При этом он добавил, что российская сторона готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается».
Напомним, что формат «Большой восьмёрки» прекратил существование после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады отказались принимать участие в саммите, который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семёрки».
После того, как Макрон и Трамп допустили возможность приглашения России на следующий саммит G7, канцлер Ангела Меркель заявила, что возвращение Москвы должно быть связано с урегулированием украинского кризиса. В свою очередь, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон выступит против участия России в саммите.
Своё несогласие с предложением Трампа выразил и президент Украины Владимир Зеленский. 23 августа он провёл телефонный разговор с председателем Евросовета Дональдом Туском, в котором призвал Евросоюз выступить против присоединения России к формату G7.
«Владимир Зеленский призвал Европейский союз проявить решительную позицию о невозможности возвращения России в «семёрку» без устранения причин, по которым она в своё время из неё была исключена», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.
После этого во время пресс-конференции перед началом саммита G7 Дональд Туск предложил пригласить на саммит Украину вместо России. Напомним, что у лидера страны, принимающей саммит, есть право приглашать на мероприятие лидеров других государств в качестве гостей.
Внутренние противоречия
По информации западных СМИ, для американского лидера нынешний саммит проходит не слишком гладко. Издание Bloomberg и газета The New York Times сообщили, что советники американского президента якобы недовольны тем, как президент Франции Макрон организовал повестку дня.
По словам представителей администрации, Макрон уделил чрезмерное внимание вопросу изменения климата, чтобы добавить себе популярности во Франции. Трамп же последовательно отвергает важность этого вопроса и предпочитает обсуждать международную торговлю.
Такая повестка дня, считают американские чиновники, является попыткой «изолировать» президента Трампа, пишет Business Insider.
Однако сам Трамп в своей обычной манере обвинил СМИ в распространении ложной информации и заверил всех в том, что у него «прекрасные отношения» с лидерами «семёрки».
«Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряжёнными и что два дня встреч станут катастрофой... Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры очень здорово ладят между собой», — написал Дональд Трамп в своём Twitter.
Антироссийская позиция
Алексей Мартынов отметил, что лидеры западных стран, в частности США и Франции, осознают, что нынешний формат саммита является неполным и требует возвращения России.
В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT предположил, что голоса «за» и «против» возвращения России и формата G8 разделятся примерно поровну.
«Инициаторы возвращения России — США и Франция, президенты этих стран уже открыто поддержали эту позицию. Думаю, что при любом раскладе поддержит эту точку зрения Италия, потому что с Россией у неё достаточно тёплые отношения на протяжении многих десятилетий. Совершенно открыто своё неприятие выразили Канада, Германия и Великобритания. Данные разногласия пока не позволяют странам «Большой семёрки» выработать единую позицию по данному вопросу, и они будут сказываться на процедуре возвращения России», — пояснил эксперт.
Очевидно, что лидеры тех стран, которые сделали всё для того, чтобы исключить РФ из «Большой восьмёрки» и явно проводят антироссийскую политику, «будут стремиться сохранить G7 в нынешнем формате настолько, насколько это будет возможным», заключил Владимир Шаповалов.
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