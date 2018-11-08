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«Без России это было бы невозможно»: Французский историк напомнил, кому Европа обязана свободой

08 ноября 2018, 09:39  •  95 • Политика
Французский историк раскритиковал заявления президента Эмманюэля Макрона, который в преддверии празднования столетия с окончания Первой мировой войны «объявил Россию врагом».
Статья была опубликована в издании Atlantico. Французский историк Эдуар Юссон напомнил, кого на самом деле нужно благодарить за победы в мировых войнах. По его словам, речь президента Франции Эмманюэля Макрона повергла в изумление. Напомним, Макрон прибыл накануне в Верден.
Именно там во времена Первой мировой произошла одна из самых жестоких битв. Макрон же отметил, что сейчас нужно создать «настоящую армию Европы», чтобы противостоять России и Китаю. И это при том, что через несколько дней ожидается визит российского лидера Владимира Путина в Париж.
Автор подчеркивает, что какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. А уж то, что российская армия заслуживает уважения за «героическую борьбу» осенью 1914 года, без которой победы над Германией могло и не быть, вообще неоспоримый факт.
«Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных, - вопрошает Юссон. - Россия вообще при защите свободы Европы отдала пять миллионов убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой. И более 27 миллионов убитых - во время Второй мировой войны».
Юссон также отмечает, что нынешний президент Франции, похоже, не очень понимает, во что ввязывается, создавая «независимую систему безопасности» в Европе.
«Без согласия с Россией как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? - говорит Юссон. - Как можно сейчас всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?»
Напомним, ранее конгрессмены США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химическом оружии и на этом основании потребовали ввести очередные санкции против нашей страны.
Соответствующее заявление сделал глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс. Он сослался на выводы Госдепартамента США, который считает, что Россия не соблюдает закон США о химическом оружии.

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