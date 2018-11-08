«Без России это было бы невозможно»: Французский историк напомнил, кому Европа обязана свободой

Статья была опубликована в издании Atlantico. Французский историк Эдуар Юссон напомнил, кого на самом деле нужно благодарить за победы в мировых войнах. По его словам, речь президента Франции Эмманюэля Макрона повергла в изумление. Напомним, Макрон прибыл накануне в Верден.

Именно там во времена Первой мировой произошла одна из самых жестоких битв. Макрон же отметил, что сейчас нужно создать «настоящую армию Европы», чтобы противостоять России и Китаю. И это при том, что через несколько дней ожидается визит российского лидера Владимира Путина в Париж.

Автор подчеркивает, что какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. А уж то, что российская армия заслуживает уважения за «героическую борьбу» осенью 1914 года, без которой победы над Германией могло и не быть, вообще неоспоримый факт.

«Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных, - вопрошает Юссон. - Россия вообще при защите свободы Европы отдала пять миллионов убитых среди военного и мирного населения в ходе Первой мировой. И более 27 миллионов убитых - во время Второй мировой войны».

Юссон также отмечает, что нынешний президент Франции, похоже, не очень понимает, во что ввязывается, создавая «независимую систему безопасности» в Европе.

«Без согласия с Россией как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? - говорит Юссон. - Как можно сейчас всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?»

Н апомним, ранее конгрессмены США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химическом оружии и на этом основании потребовали ввести очередные санкции против нашей страны.