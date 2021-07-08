Без режима ЧС Токио прожил 31 день: Из-за Олимпиады власти вновь "закрутили гайки"

Из-за Олимпиады, которая пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа, власти вновь "закрутили гайки". Антиковидные меры ослабили совсем недавно, и теперь их вновь ужесточают. Без режима ЧС японская столица прожила лишь 31 день.

Правительство Японии сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации. Он будет действовать с 12 июля до 22 августа. Причиной является рост числа заболевших COVID-19, в том числе увеличение количества инфицированных штаммом "дельта", сообщил телеканал NHK.

Министр по восстановлению экономики Японии Ясуоти Нисимура на заседании экспертной комиссии сообщил также о второй причине ужесточения мер - наступлении летнего сезона. В середине июля в стране возрастает активность населения. Режим ЧС должен помочь сдержать распространение инфекции и защитить систему здравоохранения, отметил министр.

Режим ЧС будет также действовать в префектуре Окинава на юге страны. В префектурах Канагава, Сайтама, Осака и Тиба до 22 августа продлён режим усиленных мер против COVID-19.

Таким образом, без режима ЧС Япония прожила 31 день. Его отменили только 20 июня. До 11 июля действует режим усиленных антиковидных мер. Он несколько мягче, чем режим ЧС, но всё равно далёк от обычной жизни. В обоих случаях ограничено время работы развлекательных заведений и точек общепита, а также ограничивается продажа алкоголя.

Ранее организаторы Олимпиады в Токио допускали, что японских болельщиков могут не допустить на арены и стадионы, если в стране будет введён режим ЧС. Предполагается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время на заседании соответствующих ведомств.