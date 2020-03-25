Без работы, страха и поцелуев: как Испания переживает жесткий карантин • 65 • Аналитика © РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Мадриде, Испания Число заразившихся коронавирусом в Испании, по официальным данным, приблизилось к 40 тысячам, умерли 2,7 тысячи человек. Цифры растут каждый день. Хуже дела обстоят только в Италии. Сколько на самом деле испанцев являются носителями вируса COVID-19, неизвестно: тесты делаются только в исключительных случаях. Многие люди, симптомы которых явно говорят о том, что человек болен именно коронавирусом, просто сидят дома – медицинская система страны на пределе, больницы переполнены. Страна уже десятый день на жестком карантине, Мадрид – на день больше. Меры, введенные в связи с режимом повышенной готовности, по заверению властей, самые строгие в Европе – выйти можно только в магазин, аптеку или добраться до работы. Никаких пробежек или поездок на велосипеде. Никаких походов в магазин вдвоем, никаких прогулок по паркам или по городу. Постоянные проверки полиции, штрафы и задержания. На 24 марта задержаны 900 человек, вынесены предупреждения 100 тысячам. Большинство работают онлайн или не работают совсем. Самая сложная ситуация до сих пор в Мадриде, где умерли уже 1,5 тысячи человек. О том, как живут обычные мадридцы в условиях карантина и что они об этом думают, корреспондент РИА Новости в Испании спросила их самих. Хавьер Хавьер преподает испанский иностранцам, готовится к экзаменам, чтобы получить место в одной из государственных библиотек. Многие его ученики после того, как стало очевидно, что ситуация с распространением COVID-19 в Испании выходит из-под контроля и страна идет по пути Италии, уехали. На сегодняшний день он потерял 80% доходов. Хавьер перестал выходить из дома 11 марта, то есть за несколько дней до того, как сначала мадридские власти, а вслед за ними и правительство страны, официально ввели строгие ограничительные меры. Он говорит, что с самого начала "всерьез воспринял ситуацию", поскольку и он сам, и его жена участвовали в митинге 8 марта в защиту прав женщин. Этот митинг в Мадриде с участием 120 тысяч человек не просто был разрешен властями, но и сами многие известные политики принимали в нем участие. После митинга ситуация с распространением вируса резко ухудшилась. За продуктами и выбросить мусор иногда выходит его жена, признается Хавьер. Ему самому сидеть дома не сложно. "В какой-то степени я даже благодарен, что нет столько общественных обязательств, и мы можем остановиться и подумать, что для нас действительно важно", - говорит он. К тому же Хавьер очень любит читать и в этом смысле "ему повезло". Меры, принятые властями, он считает адекватными. "Худшее впереди и придется принимать новые решения, но на сегодняшний день сделано все возможное", - говорит он. Одна из его подруг стала жертвой коронавируса в Мадриде – она умерла в 63 года. "Мы даже не смогли с ней проститься", - рассказывает 34-летний Хавьер. Несколько друзей больны. Особенно тяжелая ситуация у одной знакомой: у нее умерла бабушка и больна мать. "До сих пор есть те, кто не воспринимает ситуацию всерьез, они все шутят. Есть, кто воспринимает всерьез, но при этом им удается выносить из нее пользу. Я восхищаюсь последними", - говорит Хавьер. Он говорит, что чувства страха нет. "Я чувствую социальную ответственность - вести себя осторожно. Правда в том, что очень много людей подвержены опасности. Но "страх" не то слово. Осторожность, вероятно. Обязательства, без сомнения", - делится своей оценкой Хавьер. Он считает маловероятным, что испанцы поменяют свои привычки после того, как ситуация будет преодолена. Например, перестанут целовать друг друга в щеки при встрече и прощании или собираться большими компаниями. "На несколько дней, да. Мы придумаем новый способ здороваться, найдем другой способ показать человеку, что он нам нравится. Но скорее, будет другое больше изменение – переход на удаленную работу. Сейчас очевидно, что это возможно. И это останется", - говорит он. Но со временем, считает он, испанцы вернутся к своим традициям. "По крайней мере я не перестану целовать человека в две щеки", - обещает Хавьер. Давид и Тереса Давид вместе со своей подругой Тересой и двумя детьми уехали из города сразу после того, как поползли слухи, что Мадрид изолируют. Слухи не подтвердились – вместо этого власти решили посадить на карантин всю страну. Сейчас они находятся в Навасерраде, поселке в горной местности в 50 километрах от Мадрида. Многие мадридцы еще после закрытия школ уехали – те, у кого есть дома в других частях Испании. Тереса, преподаватель в государственной средней школе, выполняет данные руководством инструкции: записывает видео уроков, составляет задания. Но их делают далеко не все. К тому же онлайн-платформа работает плохо. Сам Давид и до этого работал и учился онлайн, так что для него перейти на "изолированный образ жизни" труда не составило. Рассказывая о себе, Давид то и дело кашляет. Подозревает, что у него тоже может быть COVID-19. К счастью, больше ни у кого в семье симптомов нет. Больше всего беспокоятся за бабушку Тересы, которая осталась одна в Мадриде. А также за те последствия, которыми могут обернуться для Испании в целом и каждого в отдельности эти вынужденные меры простоя экономики. "Нам жаловаться не на что. Разве что дети мешают работать. Но с другой стороны, больше времени с ними проводим, так что есть и свои плюсы", - говорит Давид. Марио Марио – индивидуальный предприниматель, зарабатывает тем, что фотографирует и записывает видео, в основном деятелей культуры – для различных фестивалей и фондов. Сейчас работы практически нет. Он считает, что ситуация продлится около полутора месяцев. Если дольше, то денежные накопления закончатся. И хотя правительство выделило рекордные 200 миллиардов евро на ликвидацию социально-экономических последствий кризиса, Марио из этих денег не достанется ни евро. "Из той экономической помощи, которую предложило правительство, мне ничего не положено, я проверил. При этом я должен платить социальное страхование, налоги, оплачивать аренду, коммунальные услуги. К тому же заказов новых нет, а те, кто был должен, не расплатились", - пожаловался он. И все-таки меры властей он поддерживает. "Но надо было действовать раньше – хотя бы на неделю", - говорит Марио. Он считает, что "во многих странах до сих пор не понимают всю серьезность ситуации и принимают менее радикальные меры, чем в Испании. Если не предпринять самые жесткие меры, то через три недели там будет такая же ситуация, как здесь", - предсказывает он. Вчера Марио ездил записывать интервью для сайта одной из радиостанций. Рассказывает, что при встрече с этим человеком они даже не пожали друг другу руки, а перед тем, как уйти из этой квартиры, он "вымыл руки с мылом". "Потом пришлось идти в магазин. Там дезинфицирующие средства и перчатки. Но все равно после выхода на улицу чувствую себя как-то не так. Может, придумываю", - говорит он. С экономической точки зрения, считает Марио, возвращение к нормальной жизни займет много времени. "Ситуация будет очень плохая. И не только в Испании", - предполагает он. 1 из 14 У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее. © AP Photo / Invision/ Joel Ryan 2 из 14 Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь. © AFP 2020 / Anthony Harvey 3 из 14 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет. © AFP 2020 / Handout 4 из 14 Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился. © AFP 2020 / Chris Wattie 5 из 14 Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин. © REUTERS / Matthew Childs/ File Photo 6 из 14 Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США. © REUTERS / Adriano Machado/ File Photo 7 из 14 У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине. © AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou 8 из 14 Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она. © REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo 9 из 14 Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию. © REUTERS / John Sibley/ File Photo 10 из 14 Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер. © REUTERS / Jason Lee/ File Photo 11 из 14 Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США. На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме. © AP Photo / Andrea Hanks 12 из 14 "Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии. © AFP 2020 / Sean Davey 13 из 14 После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба. © REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo 14 из 14 Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook. © REUTERS / Yara Nardi/ File Photo 1 из 14 У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее. © AP Photo / Invision/ Joel Ryan 2 из 14 Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь. © AFP 2020 / Anthony Harvey 3 из 14 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет. © AFP 2020 / Handout 4 из 14 Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился. © AFP 2020 / Chris Wattie 5 из 14 Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин. © REUTERS / Matthew Childs/ File Photo 6 из 14 Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США. © REUTERS / Adriano Machado/ File Photo 7 из 14 У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине. © AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou 8 из 14 Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она. © REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo 9 из 14 Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию. © REUTERS / John Sibley/ File Photo 10 из 14 Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер. © REUTERS / Jason Lee/ File Photo 11 из 14 Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США. На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме. © AP Photo / Andrea Hanks 12 из 14 "Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии. © AFP 2020 / Sean Davey 13 из 14 После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба. © REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo 14 из 14 Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook. © REUTERS / Yara Nardi/ File Photo Знаменитости, которые заразились коронавирусом Из знакомых диагноз коронавирус поставлен только одному другу, живущему в Сантандере (Кантабрия). Причем и он, и его подруга, которая тоже заболела, медики. Оба сидят дома на карантине. По последним данным в Испании диагноз COVID-19 поставлен 5,4 тысячи медработников. Марио также считает, что после этого кризиса многие компании переведут сотрудников на постоянную работу в режиме онлайн. Что до испанских "культурных особенностей", то они не изменятся, уверен он. "Мы сейчас можем контролировать рукопожатия и поцелуи, но, когда ситуация вернется в обычное русло, все станет по-прежнему, это часть нашей жизни. И мне это нравится", - признается Марио. 1 из 7 Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19. © AFP 2020 / Andreas Solaro 2 из 7 Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества. © AFP 2020 / Filippo Monteforte 3 из 7 В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя. © AP Photo / Thanassis Stavrakis 4 из 7 Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом. © AP Photo / Markus Schreiber 5 из 7 Граффити на строительной площадке в Шанхае. © REUTERS / Aly Song 6 из 7 Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи. © AFP 2020 / Indranil Mukherjee 7 из 7 На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию. © AFP 2020 / Piero Cruciatti 1 из 7 Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19. © AFP 2020 / Andreas Solaro 2 из 7 Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества. © AFP 2020 / Filippo Monteforte 3 из 7 В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя. © AP Photo / Thanassis Stavrakis 4 из 7 Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом. © AP Photo / Markus Schreiber 5 из 7 Граффити на строительной площадке в Шанхае. © REUTERS / Aly Song 6 из 7 Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи. © AFP 2020 / Indranil Mukherjee 7 из 7 На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию. © AFP 2020 / Piero Cruciatti Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира Маша Маша приехала из России в Мадрид несколько лет назад, получила здесь испанский диплом, сейчас работает в филиале французского банка. Она также считает, что испанские власти опоздали с карантинными мерами – "ведь было понятно, что Испания идет по пути Китая и Италии", и уж точно "не стоило проводить массовые мероприятия типа митинга 8 марта". 1 из 20 Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение. © РИА Новости / Доминик Бутен 2 из 20 В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ. © РИА Новости / Доминик Бутен 3 из 20 Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты. © РИА Новости / Доминик Бутен 4 из 20 В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч. © Sputnik / Александр Имедашвили 5 из 20 Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями. © Sputnik / Александр Имедашвили 6 из 20 В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин. © Sputnik / Александр Имедашвили 7 из 20 В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков 8 из 20 В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей. © РИА Новости / Сергей Пятаков 9 из 20 Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля. © РИА Новости / Владимир Астапкович 10 из 20 В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим. © РИА Новости / Максим Богодвид 11 из 20 В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 12 из 20 По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 13 из 20 Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов). © РИА Новости / Эдуард Эрбен 14 из 20 В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине. © РИА Новости / Брайан Смит 15 из 20 Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки. © РИА Новости / Брайан Смит 16 из 20 Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная. © РИА Новости / Брайан Смит 17 из 20 Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256. © Sputnik / Бурджу Окутан 18 из 20 Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом. © Sputnik / Бурджу Окутан 19 из 20 В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 20 из 20 "Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 1 из 20 Во Франции, где заболели больше 16 тысяч человек и 674 погибли, на два месяца введено чрезвычайное санитарное положение. © РИА Новости / Доминик Бутен 2 из 20 В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, требуется заполнить специальный документ. © РИА Новости / Доминик Бутен 3 из 20 Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и учреждения закрыты. © РИА Новости / Доминик Бутен 4 из 20 В Грузии инфицированы 54 человека, под наблюдением находятся более 290, на карантине — около трех тысяч. © Sputnik / Александр Имедашвили 5 из 20 Из-за распространения коронавируса грузинские власти объявили чрезвычайное положение. Скопление более десяти человек карается санкциями. © Sputnik / Александр Имедашвили 6 из 20 В минувшие выходные почти 200 человек, нарушивших правила самоизоляции, принудительно отправили на карантин. © Sputnik / Александр Имедашвили 7 из 20 В России число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек, 262 из них — в Москве. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков 8 из 20 В российской столице действует режим повышенной готовности. Метрополитен закупает тепловизоры, дезинфицирует поезда и тоннели и отключает кнопки открытия дверей. © РИА Новости / Сергей Пятаков 9 из 20 Запрещены любые досуговые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Музеи и библиотеки закрылись до 10 апреля. © РИА Новости / Владимир Астапкович 10 из 20 В Татарстане, где от COVID-19 лечатся шесть человек, действует особый санитарно-эпидемиологический режим. © РИА Новости / Максим Богодвид 11 из 20 В Чехии число заболевших коронавирусом превысило 1100 человек, зафиксирован один смертельный случай. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 12 из 20 По всей стране ввели общенациональный карантин. Жителям рекомендовано не выходить без острой необходимости из дома, а на улице обязательно носить маску. © РИА Новости / Эдуард Эрбен 13 из 20 Людей, вышедших из дома без защитной маски, ждет штраф до трех миллионов крон (около 130 тысяч долларов). © РИА Новости / Эдуард Эрбен 14 из 20 В США COVID-19 больны больше 35 тысяч человек. По числу заражений страна занимает третье место в мире после Китая и Италии. Около трети американцев находятся на карантине. © РИА Новости / Брайан Смит 15 из 20 Власти Нью-Йорка, где число заболевших составляет треть от всех случаев по всей стране, призвали семьи долго не находиться в парках и не переполнять детские площадки. © РИА Новости / Брайан Смит 16 из 20 Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где ситуация с заболеваемостью самая сложная. © РИА Новости / Брайан Смит 17 из 20 Количество больных COVID-19 в Турции за сутки возросло с 947 до 1256. © Sputnik / Бурджу Окутан 18 из 20 Посол России в Анкаре Алексей Ерхов не исключил возможности эвакуации россиян из Турции из-за ситуации с коронавирусом. © Sputnik / Бурджу Окутан 19 из 20 В Ливане коронавирус диагностировали у 206 человек, подтверждено три смертельных случая. Власти усилили меры по борьбе с инфекцией. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 20 из 20 "Все граждане должны оставаться дома, и любой нарушитель данного распоряжения будет преследоваться по закону", — говорится в распоряжении Минздрава Ливана. © РИА Новости / Михаил Алаеддин В режиме изоляции: как коронавирус изменил мир По ее мнению, задержания за "нарушение карантинного режима" - адекватная мера, поскольку "это должно караться по закону". Маша работает из дома с 11 марта – работодатель отправил ее на "удаленку" за несколько дней до введения режима повышенной готовности. К этому времени в офисе было много заболевших, но в основном, по мнению Маши, "сезонными простудами". Среди знакомых – несколько человек с подтвержденным диагнозом. Сама она периодически кашляет и ощущает нехватку дыхания. Но смысла ехать в больницу не видит, они перегружены. Максимум – позвонить по телефону горячей линии. На том конце - оператор, который рекомендует не выходить из дома и в случае повышения температуры пить парацетамол. Обещает, что врач перезвонит через 24-48 часов. Врач так и не перезвонил. Спустя три дня удалось вновь дозвониться самой – к этому времени явно ощущалась нехватка дыхания, пропали обоняние и вкус. Оператор рекомендовал идти в ближайшую поликлинику, ставить диагноз и проверять легкие. Маша возмущена ситуацией с масками, которых не хватает даже медикам, продавцам, полицейским, которые работают на улице. Испанские власти на прошлой неделе начали изымать, где только могут, медицинские защитные средства. Прибыл борт из Китая с 500 тысячами штук, в срочном порядке начались закупки, на полную мощь начали работать местные производства. Однако проблема в том, что обычные жители Мадрида приобрести маски не могут ни в аптеках, ни через Amazon, где доставка уже на конец апреля. Один из заказов, которые сделала Маша в одной из испанских аптек, все-таки пришел, – маски произведены в Ухане и доверия у нее не вызывают. Второй заказ был отменен самой фирмой – в связи с указом властей все маски будут переданы им, объяснила фирма в разъяснительном письме. "Непонятно, почему такая ситуация с масками. Почему сразу не дали распоряжение на срочное изготовление?" - возмущается Маша. Опрос Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? 39.8 % Более тщательно соблюдаю правила гигиены 25.9 % Избегаю скоплений людей 14.1 % Отказался от поездки за границу 20.2 % Ничего, я не боюсь заразиться Проголосовать Проголосовали: 299510 14 марта, 10:09 Работодатели, когда отправляли сотрудников на работу онлайн, сразу предупредили: это не пара недель. "Нам неофициально сказали, что это до конца апреля, а может, даже до июня", - рассказала она. В среду испанский парламент будет обсуждать вопрос о продлении карантина до 11 апреля включительно. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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