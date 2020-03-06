Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией

В белорусском МИД заявили, что без решения вопросов по поставкам нефти работа по интеграции бессмысленна. Как отметил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией пока нет целесообразности.

По его словам, изначально Минску и Москве стоит разрешить вопрос по поставкам нефти, а лишь после продолжать проработку дорожных карт по интеграции.

"Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", - приводит слова министра ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что страна продолжит покупать нефть у России. В то же время глава государства подчеркнул, что параллельно Минск будет искать и других поставщиков.

Напомним, что обострение отношений между Россией и Белоруссией произошло в конце прошлого года из-за поставок "чёрного золота" в республику.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.