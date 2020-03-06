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Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией

06 марта 2020, 00:35  •  125 • В мире
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск пока не намерен работать над процессами интеграции с Россией. По сути, сказанное им укладывается в простую зависимость – без решения вопросов по "нефтянке" белорусы не видят смысла в дальнейшей проработке вопросов по интеграции.
В белорусском МИД заявили, что без решения вопросов по поставкам нефти работа по интеграции бессмысленна. Как отметил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией пока нет целесообразности.
По его словам, изначально Минску и Москве стоит разрешить вопрос по поставкам нефти, а лишь после продолжать проработку дорожных карт по интеграции.
"Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", - приводит слова министра ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что страна продолжит покупать нефть у России. В то же время глава государства подчеркнул, что параллельно Минск будет искать и других поставщиков.
Напомним, что обострение отношений между Россией и Белоруссией произошло в конце прошлого года из-за поставок "чёрного золота" в республику.
Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

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