Без Путина никуда: Трамп «поссорился» с коллегами по G7 из-за России

Автор:

Курганов Дмитрий

Без Путина не то

Британская газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп, выступающий за возвращение России в G8, на саммите во французском курортном городке Биаррице поссорился со своими коллегами по «Большой семёрке». Лидеры других стран G7 придерживаются иного мнения по этому вопросу. Разногласия, по данным издания, спровоцировали весьма напряжённую дискуссию во время совместного ужина.

Биарриц: Место встречи G7 Le Bellevue над пустым пляжем. Фото: www.globallookpress.com

Правда, не все были настроены против России. Так, уходящий в отставку глава кабинета министров Италии Джузеппе Конте Трампа поддержал. Японский премьер Синдзо Абэ традиционно хранил молчание, заняв принципиально нейтральную позицию. А вот Ангела Меркель, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и глава Евросоюза Дональд Туск от идеи возвращения России в «большую восьмёрку» не в восторге.

Источник газеты отметил, что они указали Трампу на несоответствие президента Владимир Путина ценностям «либеральных демократий», поэтому нельзя позволить ему вернуться. В свою очередь, американский лидер выразил уверенность, что обсуждение таких важных тем, как проблемы Ирана, КНДР и Сирии не могут проходить без России. «Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться», – сообщил собеседник The Guardian. Трапеза закончилась, а совместную фотосессию лидеров G7 отменили, что стало ещё одним сигналом напряжённой атмосферы. Немного позже общая фотография всё же была сделана, но уже с приглашёнными в качестве гостей представителями Индии, Испании, Австралии и других государств.

Кстати, о гостях. Ранее Дональд Трамп заявил, что может пригласить своего российского коллегу в этом качестве на следующий саммит «большой семёрки», который пройдёт как раз в США.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

А Эммануэль Макрон назвал возвращение клуба к формату G8 с участием России возможным «в перспективе». Конкретизировать сроки президент Франции не стал. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в кулуарах саммита, страны-участницы G7 пришли к выводу, что необходимо настраивать диалог и координацию с Россией, но в других форматах, например, в рамках G20 или двусторонних переговоров.

Трамп недоволен повесткой

Что же касается саммита в Биаррице, то вопреки сложившейся традиции он останется в истории без итогового документа – коммюнике. Учитывая предшествовавшие встрече G7 заявления Трампа – ничего удивительного. Многочисленные разногласия между президентом США и остальными лидерами стран «большой семёрки» налицо, и дело не только в вопросе возвращения России. Американского лидера в принципе не устраивает повестка. Ранее Макрон в обращении к французам рассказал о главных темах предстоящего саммита: борьба против различных проявлений неравенства в мире, разрешение торговых споров, ситуация с пожарами в лесах Амазонии, глобальные изменения климата. Поднимая последний из перечисленных вопросов, Макрон хочет повысить свой рейтинг.

Главу Белого дома же больше волнуют иранская ядерная программа, очередные ракетные испытания КНДР и Сирия. Члены американской делегации якобы даже «пришли в ярость» и обвинили устроителей саммита в том, что встреча «семёрки» специально была подготовлена так, чтобы «изолировать США». По мнению советников Трампа, французская сторона намеренно поставила во главу угла «нишевые проблемы», а не более важные, по мнению американской делегации, вопросы.

Впрочем, сам лидер США, прилетевший в Биарриц из Бордо на собственном вертолёте, назвал встречу с Макроном «самой лучшей из всех». В течение двух часов они обедали в знаменитом ресторане «Ротонда». В том же твите Трамп отметил, что вечерняя встреча с мировыми лидерами также прошла хорошо. «Прогресс достигнут», – написал он. В чём именно, расшифровывать президент США не стал.

Д. Трамп и Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Иранский «сюрприз» для Трампа

При этом едва ли не главным событием встречи в Биаррице стало внезапное прибытие иранской делегации. По данным Bloomberg, Франция хочет разрешить Ирану хотя бы в течение ограниченного промежутка времени продавать свою нефть. Макрон полагает, что такая поблажка Тегерану позволит снизить напряжённость в Персидском заливе. Отмечается, что именно об этом французский лидер говорил с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. А ещё очень важно не допустить дальнейшего размораживания иранской ядерной программы. Там и так уже нарушили условия соглашения с Западом, поскольку лимит обогащения урана уже поднят до 4,5%, хотя по документу он не должен превышать 3,67%.

Поначалу сообщалось, что прилёт Зарифа стал неожиданностью даже для Трампа. Однако позже телеканал NBC со ссылкой на источник в американской делегации сообщил, что президента США «заранее оповестили» о прибытии иранского министра. Внезапность заключалась в том, что он должен был отправиться в Китай, где начиналось его азиатское турне, однако в последний момент было получено приглашение от МИД Франции, и Зариф полетел в Биарриц. Как бы то ни было, сам факт его прибытия на саммит вряд ли понравился Трампу.

Д. Зариф. Фото: www.globallookpress.com

Вокруг саммита

Вообще сложилось ощущение, что от завершающегося 26 августа саммита G7 больше проблем, чем пользы. Во-первых, на несколько дней Биарриц закрыли для посещения туристов. В городке проживают 23 тысячи человек, при этом порядок поддерживать туда стянули 13 тысяч полицейских. Даже местным жителям, чтобы попасть в прибрежную зону, необходимо было оформить спецпропуска, и выдавали их только тем, кто живёт в непосредственной близости. Аэропорт и близлежащие железнодорожные станции закрыты. Находящаяся в нескольких километрах граница с Испанией закрыта в обе стороны.

А многие рестораны и бары столкнулись с ощутимым оттоком клиентов на период проведения саммита. Особенно пострадали те заведения, которые не попали в программу «спонсируемого питания» представителей СМИ. По признанию администратора одного из питейных заведений, прибыль упала в пять раз. На вопрос, будут ли как-то местные власти компенсировать потери, он лишь развёл руками.

Получается, что из-за саммита, посвящённого борьбе с неравенством, одни заведения оказались «равнее» других. Как выяснилось, анкеты для участия в программе продовольственных банковских карточек для журналистов распространялись среди участников профсоюза рестораторов. За формирование итогового списка, в который вошли 600 заведений, отвечала мэрия Биаррица. Всего на две тысячи журналистов за счёт госбюджета и частных компаний будет потрачено за три дня 150 тысяч евро, то есть по 75 евро на каждого представителя СМИ. Аналогичными «социальными ваучерами» для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости по всей Франции пользуются 180 тысяч человек.

Фото: www.globallookpress.com

Не обошлось и без акций антиглобалистов. В соседней с Биаррицем Байонне всё закончилось стычками с блюстителями правопорядка, несколько десятков человек были задержаны. Вторая акция, представлявшая из себя марш из французского Андая в испанский Ирун, прошла на удивление мирно, хотя число участников, по некоторым оценкам, достигало 13-15 тысяч человек.

Напомним, что на саммиты «большой семёрки» лидеры стран начали собираться ещё в 1976 году. Россия впервые приняла участие во встрече в 1991 году, незадолго до развала СССР. Тогда на совещание был приглашён Михаил Горбачёв. Год спустя на саммит в Мюнхен приехал уже первый президент России Борис Ельцин. Нашу страну перестали приглашать на эти «совещания» после событий на Украине и присоединения Крыма в 2014 году.