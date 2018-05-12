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"Без Путина никак": На встрече глав Германии, Франции и Украины союзники оставили Порошенко в одиночестве

12 мая 2018, 17:54  •  455 • В России

На день Победы, 9-го мая занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко отправился в Европу. Там в германском Аахене на 10-е число была намечена широко и загодя разрекламированная украинской стороной встреча как бы в «нормандском формате», но без президента России Владимира Путина. Киев задолго до этого рандеву старался как можно прозрачнее намекнуть, что именно европейские лидеры – Меркель, Макрон и Порошенко (два кардинала и галантерейщик, простите за ассоциации – прим. авт.) – в отсутствие «противной» России, способны принять прорывные решения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Не надо ходить к психоаналитику, чтобы понять, что каждый из трех переговорщиков испытывает в присутствии президента России, как минимум, не чувство собственного превосходства и своей несокрушимой значимости. Макрон, вообще, старается последнее время доказать, что он «ровня» Путину. Везде кричит об этом, куда ни приедет. Ну, его так по головке погладят, перхоть сбросят с костюмчика и утешат: «Конечно, ровня, а как же иначе. Витаминчиков не хотите?» Что касается Порошенко, то тут и говорить нечего. Еще с переговоров в Минске, когда он то отводил взгляд, то каждые полчаса уходил от общего стола для «позвонить», возвращаясь с тщательно вымытыми руками, Петр Алексеевич испытывает глубочайший комплекс. И не один. Преодолеть себя перед Путиным – его сверхзадача. Но это для него невозможно, а потому он глубоко уверен, что стоит лишь избавиться от президента России на переговорах, как все увидят, что он, Петя, не какой-то там дедушка на побегушках, вроде старого слуги Фирса в «Вишневом саде», готового верно служить всем, а личность, супермен и просто «гений чистой красоты».

Итоги рандеву Петр Алексеевич озвучил на пресс-конференции для журналистов. По его словам, Меркель и Макрон поддержали украинский план размещения миротворцев на Донбассе.

Поздравляем, господин соврамши! Соврамши, поскольку никакого плана Украины по этому вопросу не существует. Есть лишь в устной форме озвученные «хотелки» Киева. А это разговоры в пользу бедных. Чем отличаются, например, те же Минские соглашения от слов Порошенко? Тем, что это документ, зафиксированный на бумаге, где по пунктам предписано исполнение конкретных пунктов и предложений. И все это скреплено подписями. А по поводу миротворцев по-украински нет ни одной такой бумаги. Ни в канцелярии Германии или Франции, ни даже самой Украины.

- В очередной раз мы сталкиваемся с очень странным заявлением президента Украины, который время от времени нас "балует" подобного рода абсурдом и глупостями. Официально ни от Франции, ни от Германии подобных сообщений не поступало. Что же это за готовность, когда никто даже не видел предложений украинской стороны? – заявил в интервью радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. - Хотелось бы узнать, о чем вообще говорит президент Украины. Вероятнее всего, он в очередной раз придумал историю, чтобы пиариться, причем историю, явно не согласованную с партнерами в Германии и Франции. Предложения Украины фактически не существует – оно не изложено на бумаге. Поэтому подобного рода заявления – это фикция.

Кстати говоря, пресс-конференцию Петр Алексеевич давал в одиночестве. Макрон и Меркель просто не вышли к журналистам. Что уже само по себе наводит на вполне однозначные мысли о результатах рандеву. По сути, они как все в том же «Вишневом саде» оставили Порошенко как того же старого слугу в заколоченном доме, только в этом случае бросили отдуваться один на один с журналистами. Большинство которых, кстати, Порошенко привез с собой из Украины. А этим он мог заливать не хуже соловья хоть до утра про Божью росу и очередную перемогу Украины и его лично, потому что «весь мир с ними».

Появилось фото салона автомобиля проекта "Кортеж", созданного для Президента Путина

Удивительно, но о фиаско Порошенко в унисон с российскими политологами заговорили вдруг и на Украине.

- Меркель и Макрон прекрасно понимают, что говорить с Порошенко не о чем. Каких-либо прорывов и реальных результатов не достигнуто. Все уже ориентируются на встречу Меркель и Макрона с Путиным. Вот после этого может прозвучать какая-то конкретика, да и это сомнительно, - объяснил историю с переговорами «без Путина» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, которого до сих пор отличали весьма русофобские настроения. - Поэтому Петр Алексеевич давал пресс-конференцию по итогам встречи в одиночестве. Самым большим достижением он назвал «рабочую атмосферу». Наверное, это – точное определение: говорили для того, чтобы говорить, ни о чем не договорились.

Не выходит без Путина, да, Петр? Не выходит. Небось, еще и мордой макнули в европейские толерантность к ЛГБТ и нетерпимость к коррупции? Реформ требовали больше, власть прозрачней? Да? Они такие. Ты им про агрессора, они тебе про воровство и откаты.

Впрочем, по крайней мере, в одном аспекте Порошенко действительно может быть доволен итогами визита. По окончании переговоров он откушал в местном ресторане рульку и рагу из бычьего хвоста. И удачей можно считать то, что Петю угостили рагу из хвоста, а не из-под хвоста.

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