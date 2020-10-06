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Без Путина не сможем: Зеленский расписался в политическом бессилии
06 октября 2020, 17:05 • 24 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский публично расписался в политическом бессилии. По его словам, ни он, ни его команда без помощи российского лидера Владимира Путина не смогут решить проблемы.
По словам Зеленского, без диалога с Владимиром Путиным никогда не удастся вернуть в состав Украины Донбасс и другие украинские территории. Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.
По его словам, война в Донбассе никогда не остановится, пока не наладится диалог с Россией.
"Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнёров", - сказал он, ещё раз подчеркнув, что если Киев не будет говорить с президентом Путиным, "мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории".
Напомним, что Зеленский не впервые признаётся в собственной беспомощности.
Ранее в рамках интервью для словацкого издания Hospodárske noviny Зеленский заявил о том, что "без диалога с Путиным" невозможно добиться мира. Он также добавил, что для общения с Путиным у него есть ряд возможностей - "это и нормандский четырёхсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую".
Сетование Зеленского на невозможность наладить мир в стране без Путина разозлило русских пользователей Twitter.
"Болтун. Выполняй Минские соглашения, а не языком мети", - отмечает @khomytov2013.
"Ишь ты, без посторонней помощи он не может в своей стране разобраться. Но ведь Европа и США помогают, чего ещё нужно? Наверное, врёт", - предположил @Dazdranagon5.
"Кто с тобой, п…, говорить-то будет", - считает @UuRGhk2X2L99mG5.
"Вам Путин, что ли, запрещает прекратить обстрелы?" - возмущена @Wikeninnish.
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