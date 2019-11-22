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Без Путина не догадались? Новый порядок медосмотра разбился о критику президента, получив отсрочку
22 ноября 2019, 18:24 • 45 • Политика
Глава минздрава Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление приказа о новом порядке медосмотра для водителей в силу до июля 2020 года. Раскритиковал изменения и президент России. Удивительно, почему о том, что подобная инициатива сильно ударит по карманам водителей, до критики Путина не догадались другие чиновники, согласовавшие изменения. Своё удивление высказал и сам глава государства.
В России с 22 ноября должен был вступить в силу новый порядок медицинского осмотра для водителей. Однако инициатива встретила критику. Причём не только со стороны общественности, но и со стороны президента России Владимира Путина.
На официальном сайте Минздрава РФ появился приказ за подписью главы ведомства Вероники Скворцовой, в котором указывается, что изменения, которые должны были вступить в силу с 22 ноября, начнут действовать только через полгода - с 1 июля 2020-го.
Как отмечается, министр приняла решение об отсрочке "в связи с обеспокоенностью граждан".
"Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", - указывается в сообщении минздрава.
"Чушь!"
Отметим, ранее глава государства весьма негативно отозвался о нововведении. Напомнив, что МРОТ в России составляет 11 тысяч рублей, Владимир Путин возмутился: "Чтобы получить эту справку, человек ползарплаты должен отдать? Чушь какая-то!"
Изумляет также, что о том, что подобная инициатива сильно ударит по карманам водителей, до критики Путина не догадались другие чиновники, согласовавшие изменения. Это, к слову, и у президента России вызвало удивление. Как документ смогли согласовать во всех инстанциях правительства?
Отметим, что глава государства уже второй день жёстко критикует действия ряда чиновников. К примеру, в среду, 20 ноября, он призвал изменить ситуацию с реальными доходами граждан и открыть глаза экономическому блоку на реальное положение дел.
В чьих интересах?
По мнению политолога, общественного деятеля, кандидата политических наук Сергея Маркова, глава государства делает то, что должен делать любой президент. Ведь лидер страны он, в то же время возглавляет и административный бюрократический аппарат, который нередко действует по какой-то собственной логике, ради собственных интересов, а за всем этим перестаёт обращать внимание на интересы рядовых граждан страны. Поэтому президенту время от времени приходится корректировать эту бюрократическую систему.
По мнению политолога, хоть как-то обуздать бюрократию пытается министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая скорее представляет врачебное сообщество, чем чиновников от медицины. Марков даже предполагает, что и всю эту историю с дорогостоящими справками продвигало не министерство здравоохранения, а либо минфин, либо минэкономразвития.
"Сейчас идёт серьёзная борьба. Минздрав выступает за увеличение финансирования здравоохранения и его развитие. А минфин выступает за уменьшение финансирования и за ненависть пациента к власти", - уверен политолог.
И всё это невозможно объяснить только отсутствием профессионализма. В этом просматривается некая идеологическая составляющая, отметил эксперт.
"Они действуют в интересах банковского и финансового сектора и в ущерб интересам реального сектора экономики. Вот это классовая их абсолютная позиция. Финансово-экономический блок фактически стал исполнителем воли определённых финансовых кругов, связанных с Западом, которые финансируют эту антироссийскую политику, антироссийский майдан", - резюмировал Сергей Марков.
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