Без Путина не догадались? Новый порядок медосмотра разбился о критику президента, получив отсрочку

В России с 22 ноября должен был вступить в силу новый порядок медицинского осмотра для водителей. Однако инициатива встретила критику. Причём не только со стороны общественности, но и со стороны президента России Владимира Путина.

На официальном сайте Минздрава РФ появился приказ за подписью главы ведомства Вероники Скворцовой, в котором указывается, что изменения, которые должны были вступить в силу с 22 ноября, начнут действовать только через полгода - с 1 июля 2020-го.

Как отмечается, министр приняла решение об отсрочке "в связи с обеспокоенностью граждан".

"Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", - указывается в сообщении минздрава.

"Чушь!"

Отметим, ранее глава государства весьма негативно отозвался о нововведении. Напомнив, что МРОТ в России составляет 11 тысяч рублей, Владимир Путин возмутился: "Чтобы получить эту справку, человек ползарплаты должен отдать? Чушь какая-то!"

Изумляет также, что о том, что подобная инициатива сильно ударит по карманам водителей, до критики Путина не догадались другие чиновники, согласовавшие изменения. Это, к слову, и у президента России вызвало удивление. Как документ смогли согласовать во всех инстанциях правительства?

"Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое? Как с дуба рухнули!" - возмутился Путин.

Отметим, что глава государства уже второй день жёстко критикует действия ряда чиновников. К примеру, в среду, 20 ноября, он призвал изменить ситуацию с реальными доходами граждан и открыть глаза экономическому блоку на реальное положение дел.

В чьих интересах?

По мнению политолога, общественного деятеля, кандидата политических наук Сергея Маркова, глава государства делает то, что должен делать любой президент. Ведь лидер страны он, в то же время возглавляет и административный бюрократический аппарат, который нередко действует по какой-то собственной логике, ради собственных интересов, а за всем этим перестаёт обращать внимание на интересы рядовых граждан страны. Поэтому президенту время от времени приходится корректировать эту бюрократическую систему.

"Сегодня миллионы людей высказывают своё резкое недовольство властью только потому, что правительство проводит эту неумную и антисоциальную политику гипертрофированной коммерциализации медицины. Она должны быть прекращена, - подчеркнул в беседе с Царьградом политолог. - К тому же значительно дешевле для общества иметь солидарную медицину, а не страховую, как это сейчас. Страховая медицина наряду с выталкиванием пациентов в зону коммерческой медицины - это очень серьёзные вещи. И в коммерческой медицине происходит обратная вещь. Там происходит очень большая бюрократизация, которая не даёт им возможности нормально работать".

По мнению политолога, хоть как-то обуздать бюрократию пытается министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая скорее представляет врачебное сообщество, чем чиновников от медицины. Марков даже предполагает, что и всю эту историю с дорогостоящими справками продвигало не министерство здравоохранения, а либо минфин, либо минэкономразвития.

"Сейчас идёт серьёзная борьба. Минздрав выступает за увеличение финансирования здравоохранения и его развитие. А минфин выступает за уменьшение финансирования и за ненависть пациента к власти", - уверен политолог.

И всё это невозможно объяснить только отсутствием профессионализма. В этом просматривается некая идеологическая составляющая, отметил эксперт.

"Они действуют в интересах банковского и финансового сектора и в ущерб интересам реального сектора экономики. Вот это классовая их абсолютная позиция. Финансово-экономический блок фактически стал исполнителем воли определённых финансовых кругов, связанных с Западом, которые финансируют эту антироссийскую политику, антироссийский майдан", - резюмировал Сергей Марков.