Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна...
Главная / В России

«Без прямой видимости»: как единая система управления тактического звена усилит артиллерию ВС России

23 февраля 2021, 20:45  •  21 • В России
«Уралвагонзавод» устанавливает на перспективные самоходные артиллерийские системы аппаратуру, которая позволит объединить их в рамках единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Об этом сообщили в концерне. В результате такие орудия, как «Мста-С» и «Коалиция-СВ», можно будет включить в так называемую сетецентрическую систему ведения боевых действий. В январе этого года прошли учения с применением установок «Мста-С-М2». Эксперты отмечают, что благодаря такой интеграции российские военные смогут более эффективно решать боевые задачи, а артиллеристы — поражать цели без обнаружения.
 
Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» во время учений Reuters © Виталий Тимкив
 

Перспективные российские артиллерийские самоходные установки будут объединены в единой системе управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), необходимое для этого оборудование устанавливается на все новые машины. Об этом сообщили на «Уралвагонзаводе» — крупнейшем разработчике ствольной артиллерии в России.

«Тактико-технические задания на разработку перспективных образцов самоходной артиллерии включают в себя обязательное требование интеграции в ЕСУ ТЗ. Эта интеграция реализуется через машины управления артиллерийскими подразделениями. Бортовые системы управления огнём упомянутых образцов в полной мере обеспечивают взаимодействие с машинами управления», — приводит ТАСС сообщение концерна.

На «Уралвагонзаводе» отметили, что в ЦНИИ «Буревестник» был разработан комплект бортового оборудования, с помощью которого можно перевести весь парк самоходных артиллерийских установок на единую аппаратную базу.

«Варианты исполнения КБО (комплектов бортового оборудования. — RT) позволяют учесть специфику каждого из образцов артиллерийского вооружения. Комплекс не только решает задачу интеграции образца в ЕСУ ТЗ через машины управления, но и обеспечивает его автономные действия при решении задач огневого поражения противника», — сообщили в концерне.

Единая система управления тактического звена существенно повышает эффективность применения артиллерийских вооружений на поле боя, отметили в «Ростехе», частью которого является «Уралвагонзавод».

«Использование функционала ЕСУ ТЗ позволяет существенно повысить боевую эффективность различных видов оружия, включая артиллерию, за счёт обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при манёвре огнём и подразделениями», — приводит ТАСС слова госкорпорации.

Тактический контроль

Работа над единой системой управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) была начата воронежским концерном «Созвездие» ещё в конце 1990-х годов. Первая ЕСУ ТЗ была передана в войска в 2007 году.

В 2016 году система была испытана на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016». 

  • Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-СМ» в механизированной колонне общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на репетиции парада в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Государственный контракт на поставку оборудования ЕСУ ТЗ российской армии был подписан в декабре 2018 года. Как отметил тогда заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, ранее ведомство не заключало контракты на покупку подобных систем.

ЕСУ ТЗ включает в себя 11 подсистем, с помощью которых осуществляется управление артиллерией, средствами ПВО, системами радиоэлектронной борьбы, инженерным и техническим обеспечением. Также в ней есть единая информационная сеть с интегрированными различными видами связи: радио, тропосферной и цифровой.

Эта система позволяет объединить участников боя в единую сеть, которая включает в себя разведывательные средства, системы наблюдения и наведения огня, беспилотники, а также боевые машины, в том числе и самоходные артиллерийские установки.

В результате ЕСУ ТЗ обеспечивает информационное и коммуникационное превосходство над противником, что повышает эффективность выполнения боевых задач.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщал, что системами ЕСУ ТЗ также оснащены новейшие российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М. 

Сетецентрическая артиллерия

Стоит отметить, что российские военные в 2021 году уже испытали единую систему управления тактического звена с применением самоходных артиллерийских установок «Мста». Об этом 19 января сообщили в командовании Западного военного округа.

«Артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мста-С-М2» в единой системе управления огнём в Брянской области. Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С-М2» использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировки огня в режиме реального времени», — отметили в Минобороны.

  • Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» во время празднования 75-летия Победы
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Сообщается, что артиллеристы также отработали корректировку огня с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплекса разведывательных систем для боевых машин.

«Благодаря этому военнослужащие получают информационное и коммуникационное преимущество над противником в условиях современного общевойскового боя», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Военные эксперты отмечают, что использование систем, подобных ЕСУ ТЗ, в новейших артиллерийских самоходках, танках и другой технике Вооружённых сил России позволит реализовать концепцию так называемой сетецентрической войны. Она подразумевает не только вертикальную, но и горизонтальную интеграцию всех участников боевых действий, а также повышение роли информационного обмена между подразделениями.

Тактическое взаимодействие и слаженность действий между подразделениями и войсковыми соединениями особенно важны в условиях современных театров военных действий и распространения высокоточного оружия.

«Обстановка на поле боя — цели, силы и средства — фиксируется в едином информационном пространстве, и, соответственно, командир и начальники могут осуществлять квалифицированное боевое управление с выдачей указаний конкретным подразделениям и расчётам для решения этих задач в бою», — пояснил концепцию сетецентрической войны в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что системы ЕСУ ТЗ со временем будут применяться во всех видах войск, а не только в артиллерии.

«Можно сказать, что данное направление стало основным в области современных систем боевого управления. Работа по их интеграции ведётся в Вооружённых силах России планомерно и системно. Применение таких решений является основой для успешного выполнения боевых задач сухопутными войсками. Сегодня работа в единой системе управления тактического звена является одним из определяющих моментов, позволяющим рассчитывать на победу в бою», — подчеркнул Коротченко.

2,5 года тюрьмы: суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

В свою очередь, в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что российская артиллерия с помощью ЕСУ ТЗ сможет поражать даже труднодоступные цели.

«В данную систему в рамках единого информационного пространства будут подключены не только самоходные артиллерийские установки, но и танки, вертолёты, БПЛА. Благодаря взаимодействию друг с другом на данной платформе и передаче целеуказаний российская техника сможет эффективнее находить и поражать цели. Даже если артиллерийская машина не сможет найти цели, она может получать целеуказания, например, с самолётов, после чего успешно поразит их без прямой видимости», — рассказал эксперт.

По словам Виктора Литовкина, наиболее перспективными самоходными артиллерийскими системами для установки ЕСУ ТЗ являются «Мста-С» и «Коалиция-СВ».

«Но по большому счёту все современные машины, которые поступают на вооружение российской армии или модернизируются в рамках различных программ, имеют специальное оборудование, с помощью которого они интегрируются в данную систему», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 10:40
«Единственный в мире образец»: какими преимуществами обладает лёгкий российский танк «Спрут-СДМ1»
22 февраля 2021, 00:45
«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России
21 февраля 2021, 20:10
«Обеспечить превосходство над лучшими аналогами»: серийные поставки танков «Армата» в армию начнутся в 2022 году
21 февраля 2021, 18:20
«Дочь не знает, где я»: заключённые колонии под Новосибирском мастерят кукольные домики для детей-сирот
21 февраля 2021, 08:15
«Хорошие экспортные перспективы»: какие ЗРК и системы ПВО представит «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX 2021
22 февраля 2021, 09:00
«Надёжная, удобная и недорогая техника»: когда МВД и Росгвардия могут принять на вооружение новый автомат АК-12
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.