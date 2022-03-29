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Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата

29 марта 2022, 04:15  •  217 • Политика
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко потребовал лишить мандата депутата Басманного муниципального округа Москвы Люсю Штейн. Она в своем блоге в Twitter оправдывала пытки русских солдат на Украине.
"Она лишь может теперь предстать перед судом и понести заслуженное наказание. Рассчитываю, что именно так и случится… Исхожу из того, что это будет сделано без промедления", – цитирует Ревенко пресс-служба фракции "Единой России" в Госдуме.
Ревенко выразил надежду, что в отношении Штейн Следственным комитетом будет возбуждено уголовное дело. Пока такой информации от СК не поступало.
Штейн прокомментировала видео, на котором украинские военнослужащие издеваются над пленными русскими солдатами. Инцидент вызвал негодование не только в России, но и в Европе. Делом заинтересовалась ООН.

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