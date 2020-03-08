Без признаков коронавируса: в России выписаны находившиеся на карантине пассажиры Diamond Princess

Все находившиеся на карантине в Казани пассажиры лайнера Diamond Princess выписаны и отправились домой, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. На днях из больницы во Владивостоке были выписаны ещё несколько россиян, бывших на борту круизного судна во время вспышки новой коронавирусной инфекции. У них также не выявлено симптомов заболевания. Во всём мире обнаружено более 106 тыс. инфицированных, из-за неблагоприятной ситуации власти Италии приняли решение ввести серьёзные ограничения на севере страны и в ряде других регионов.

Все находившиеся на карантине в Казани пассажиры лайнера Diamond Princess, на котором была зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, выписаны из лечебных учреждений. Об этом в ходе визита в республиканскую клиническую инфекционную больницу им. Агафонова сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний. Выполнили свою работу безупречно, — сказал он. — Уже отправили их домой, так что всё благополучно».

С круизного лайнера, остановленного в начале февраля на рейде в Иокогаме, в Казань были вывезены восемь россиян, у трёх из них был диагностирован COVID-19. Всего на борту корабля, где у 696 пассажиров и членов экипажа в итоге была обнаружена инфекция, находилось 24 гражданина РФ. На днях из больницы без признаков коронавируса были выписаны ещё девять россиян, находившихся на карантине во Владивостоке.

После введения в Москве режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции столичный департамент здравоохранения опубликовал на своём сайте ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о COVID-19. В частности, отмечается, что вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом пока не создано — российские и зарубежные учёные ведут её разработку.

В депздраве напомнили, что прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания) необходимо по возвращении в Россию сообщить об этом на горячую линию, устроить самоизоляцию и не выходить из дома. Для этого можно оформить больничный — курьер привезёт его на дом, подчеркнули в департаменте.

При этом отмечается, что поскольку коронавирусная инфекция внесена в реестр заболеваний, представляющих опасность для окружающих, отказ от самоизоляции может повлечь за собой установленную по закону ответственность.

Посвящённый развенчанию мифов, окутавших эпидемию COVID-19, материал опубликовали также специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Чеснок, кокаин, детская моча и электросушитель для рук НЕ ПОМОГАЮТ защититься от заражения коронавирусом COVID-19.

Эксперты ВОЗ развенчивают мифы, окутавшие эпидемию коронавируса https://t.co/EeQ4mGLBBTpic.twitter.com/giFBqJ5wAE — ООН (@UnitedNationsRU) March 7, 2020

На данный момент в России зарегистрировано 14 случаев заражения. Два из них — студенты из КНР, выписанные в середине февраля. Ещё один россиянин, приехавший из Италии, был выписан несколько дней назад. Также в стране находится итальянец, заражённый коронавирусом. Остальные — россияне, также приехавшие из Италии. Все они сейчас проходят курс лечения.

«Два — у граждан КНР (выписаны в середине февраля. — RT), 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии (один из них выписан. — RT), один — у гражданина Италии», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Россияне с COVID-19 находятся в Москве (пять человек), Липецке (трое) и по одному в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Большинство из них находится в удовлетворительном состоянии, им обеспечивается медицинский уход. Власти также проверяют всех, с кем заражённые контактировали на территории России.

Выписанный — Давид Беров. По его словам, по приезду из Италии у него был кашель и к врачу он пошёл, чтобы перестраховаться.

«Я чувствую себя отлично. Я не волновался, у меня симптомы были обычные: просто простуда, кашель. Приехал из Италии, и просто в силу бдительности с друзьями пошли и проверились — и всё», — рассказал он.

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Ситуация в мире

Тем временем в Китае, где впервые был зафиксирован и широко распространился коронавирус, эпидемиологическая обстановка улучшается. За последние сутки были зафиксированы всего 46 новых случаев заражения и 27 смертей — меньше, чем, например, в Италии, где за тот же промежуток времени скончались 36 больных.

Общее число случаев заражения составляет 80,8 тыс., при этом больше двух третей из них уже выздоровели, лечение проходят 20,5 тысяч. Число погибших за всё время эпидемии приблизилось к 3100 человек (процент смертности в КНР — около 3,8%).

За пределами Китая тяжёлая ситуация с распространением инфекции сложилась в Южной Корее, Иране, Италии и ряде других государств. Общее число случаев заражения во всём мире превышает 106 тыс. — заболевшие выявлены более чем в ста станах мира.

Самые быстрые темпы распространения коронавируса зафиксированы в Иране и Италии. В европейском государстве за последние сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2 тыс., достигнув показателя в 5,8 тыс. Преимущественно затронуты северные регионы страны.

В связи с этим власти Италии ограничили передвижение людей на севере страны. Подписанный премьер-министром Джузеппе Конте декрет, касается всей Ломбардии и ещё 14 провинций, входящих в регионы Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Марке и Пьемонт. Новые правила продлятся до 3 апреля.

В частности, запрещается въезд на эти территории, а также выезд из них, за исключением экстренных случаев. Перемещение внутри указанных регионов также сильно ограничивается — оно разрешено только по необходимости, при чрезвычайных обстоятельствах и состоянию здоровья. При этом полиция имеет право остановить любого гражданина и узнать, с какой целью он находится за пределами своего дома. Местные СМИ сообщают, что такие меры беспрецедентны для Италии.

Некоторые положения декрета охватывают и другие регионы. Так, во многих районах северной Италии, например Парме, Новаре, Падуе, Римини, Модене и других, до 3 апреля бары и рестораны должны закрываться в 18:00. Людям с температурой более 37,5 °С запрещено выходить из дома. На территории всей страны приостанавливается проведение массовых мероприятий.

При этом ряд ограничений в стране уже действует. Так, были приостановлены занятия в школах и детских садах, отменены многие мероприятия, закрыты музеи и галереи.

Отрывки декрета начали появляться в итальянских СМИ ещё до публикации документа. Комментируя эти положения, посольство России в Италии призвало граждан РФ отказаться от поездок в страну.

«Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Для остальных допускаются исключения из режима ограничения въезда/выезда только в случае необходимости, вызванной подтвержденными причинами рабочего характера или по состоянию здоровья», — заявили в диппредставительстве, напомнив о рекомендации воздерживаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

AFP

© Laurent EMMANUEL

Растёт число инфицированных также во Франции (около 950 случаев), Германии (около 850), Испании (свыше 500). В США число случаев заболевания превышает 400. В штате Нью-Йорк, где коронавирус обнаружен у 89 человек, введён режим чрезвычайной ситуации.

«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса. Мы продолжим оповещать жителей Нью-Йорка о развитии ситуации», — написал губернатор штата Эндрю Куомо в Twitter.

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Американские СМИ сообщают об ажиотажном спросе на ряд товаров в супермаркетах из-за опасений населения в связи с распространением коронавируса. В частности, во многих торговых точках раскуплены дезинфицирующие жидкости, чистящие салфетки, крупы, макароны и консервы.

В США у супермаркетов выстроились очереди из-за коронавируса

Помимо снижения числа туристических поездок, эпидемия коронавируса привела к сокращению производства и спровоцировала падение стоимости ценных бумаг. В общей сложности, по оценке экспертов Bloomberg, мировая экономика может потерять до $2,7 трлн — это эквивалентно, например, всей британской экономике. А США, Япония и страны Евросоюза и вовсе могут столкнуться с рецессией, полагают специалисты.

Тем не менее, по мнению экспертов издания, если власти Китая смогут взять коронавирус под контроль, а экономика страны справится с последствиями эпидемии во втором квартале, то итоговое влияние на мировую экономику будет незначительным.