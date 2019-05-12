Без привязки к прописке: в России упростили правила получения детских пособий

В России вступил в силу упрощённый порядок оформления выплат на первого и второго ребёнка. Если раньше документы на получение пособий можно было подавать только по месту прописки, то теперь — и по месту фактического проживания или пребывания. Эксперты отмечают, что эти поправки существенно облегчат жизнь многим россиянам. Как полагают специалисты, законодательство должно и дальше изменяться в подобном ключе, чтобы социальные льготы не были привязаны к месту регистрации гражданина.

Посетители в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе РИА Новости © Сергей Мальгавко

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале месяца. Изменения вносятся в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Теперь россияне могут обратиться с заявлением о назначении выплат не только по месту жительства (прописки), но и по месту фактического проживания или пребывания на территории Российской Федерации.

При этом получающие ежемесячные выплаты граждане должны будут извещать региональные органы соцзащиты или Пенсионного фонда об изменении своей прописки, места пребывания или фактического проживания. Также данные о назначении ежемесячных выплат за первого ребёнка теперь будут размещаться в Единой государственной информационной системе соцобеспечения.

Напомним, что пособие на первого и второго ребёнка выплачивается, если они рождены или усыновлены после 1 января 2018 года, являются гражданами России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора прожиточных минимумов (для конкретного региона). При этом в февральском послании Федеральному собранию президент предложил повысить эту планку до двух прожиточных минимумов.

«Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают права на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети», — отметил Путин.

По словам главы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского, вступившие сегодня в силу поправки не меняют порядок оформления и начисления пособий, а вводят «принцип экстерриториальности» для получения выплат.

«Это ноу-хау существенно облегчит жизнь многим россиянам. Наши сограждане перемещаются по стране, и привязывать процедуры оформления пособий к месту постоянной регистрации — значит, создавать проблемы», — цитирует сенатора ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что законодательство подстраивается под нормы современной жизни. В данном случае новые поправки гарантируют, что никто не будет лишён соцподдержки из-за того, что проживает вдали от места прописки — «понятия, по сути, атавистичного», подчеркнул Рязанский.

«Право на помощь от государства, образно говоря, должно двигаться вслед за россиянином, куда бы он в пределах России не перемещался», — добавил сенатор.

В свою очередь, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец позитивно отозвалась о законодательном нововведении, однако отметила, что в настоящий момент прописка серьёзно ограничивает возможности россиян и в ряде других сфер, а не только в вопросах соцвыплат.

«Однозначно, это очень полезное нововведение. Данная мера является важной, но есть и другие принципиальные вопросы. Например, очень часто для того, чтобы ребёнок пошёл в детский сад или школу, требуют прописку. И это сильно нарушает распорядок жизни семьи. Люди не могут получать все те льготы, которые им положены. То есть идёт большая зависимость от постоянного места жительства, и этот «институт прописки» очень часто мешает людям. Многодетная семья, находясь в другом регионе, теряет право на все преференции», — сказала она.

Собеседница RT подчеркнула, что никакие социальные льготы и пособия не должны быть привязаны к месту прописки, и упрощение порядка получения материальной помощи должно стать лишь «одним из кирпичиков того здания по поддержке семей», которое сейчас возводится.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, упрощение порядка получения детских пособий является важным шагом, поскольку россияне довольно часто переезжают (или были бы не прочь переехать) в поисках лучшей работы и зарплаты. Однако очень часто от такого шага их удерживают социальные льготы, привязанные к месту постоянной регистрации. Если же они решаются переехать, то лишаются должной социальной поддержки.

В беседе с «Российской газетой» эксперт также выразил мнение, что стране пойдут на пользу дальнейшие изменения, включая унификацию социальной защиты и внедрение единых социальных стандартов поддержки семьи и детей.