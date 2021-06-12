«Без привлечения средств населения»: Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до участков граждан

Владимир Путин подписал закон, согласно которому подведение газовой сети до границ участков россиян станет бесплатным. Тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в стране глава государства поднимал в своём послании Федеральному собранию. Как отмечают эксперты, инициатива снимает с населения часть затрат и позволит синхронизировать действия «Газпрома» и местных властей по созданию газотранспортной инфраструктуры внутри населённых пунктов.

Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». В частности, они предполагают, что теперь подведение газопровода к границам участка домовладения будет бесплатным для граждан. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

Поправки также предусматривают введение института единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. В некоторых районах появятся региональные операторы, которые будут отвечать за эксплуатацию и развитие газовых сетей.

Источником финансирования газификации станет прежде всего инвестиционная надбавка газораспределительной организации, которая теперь может быть направлена на финансирование строительства «последней мили».

Средства могут привлекаться через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. При этом тарифы для населения не должны расти выше уровня инфляции. А региональные программы газификации будут строиться на основании топливно-энергетических балансов субъектов Федерации, которые становятся аналитическими и прогнозными документами.

Законопроект был утверждён Госдумой 1 июня, а на следующий день одобрен Советом Федерации. Как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, нововведение позволит огромному количеству людей подключиться к газу, что обеспечит уход от необходимости печного отопления.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы: в 100—200 м от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему, — подчеркнул Володин. — Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счёт средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков напомнил, что тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в России ранее поднял президент страны.

«Проект закрепляет определённую идею, которую высказывал Путин во время обращения к Федеральному собранию. Людям нужно бесплатно провести газ. Была идея, пошла её реализация», — констатировал собеседник RT.

При этом эксперт отметил, что принятый законопроект оставляет определённые ограничения в вопросе газификации: «Сам населённый пункт должен быть подключен к газу. И пока не понятно, как быстро всё это начнёт работать».

РИА Новости

© Сергей Ильин

Напомним, в ходе оглашения послания Федеральному собранию в апреле 2021-го президент поручил правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации домохозяйств, подчеркнув, что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка люди платить не должны. Он также потребовал от кабмина совместно с «Газпромом» и другими структурами отработать все детали, чтобы при реализации инициативы не возникало сбоев.

«А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. И Мособлгаз, и другие организации должны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги», — подчёркивал президент.

В начале мая Путин утвердил перечень поручений по реализации послания, в рамках которого поручил правительству и региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года решить вопрос по бесплатной подводке газа к границам домохозяйств.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак отмечал, что на финансирование программы газификации регионов на ближайшие пять лет потребуется 700—800 млрд рублей. Он также сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021—2022 годы может затронуть около 2 млн домовладений.

Как рассказал RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, принятый документ разрешает одно из главных противоречий, которое является сдерживающим фактором газификации в России, а именно — двухсоставность процесса газификации.

«То есть на «Газпром» в данный момент налагаются функции по подведению газотранспортной инфраструктуры к населённым пунктам, а на местные власти — обязательства по созданию газотранспортной инфраструктуры внутри населённых пунктов. И процесс этот зачастую идёт не синхронно», — пояснил он.

Эксперт предположил, что благодаря инициативе темп и качество газификации должны повыситься.

«Поручить «Газпрому» газификацию населения достаточно разумно, потому что компания заинтересована в точном определении объёма потенциального потребления и в том, чтоб всё было построено в срок», — добавил он.