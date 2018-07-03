Без прикрытия: в Госдуме уточнили критерии признания физического лица СМИ-иноагентом

Физическое лицо может быть признано СМИ-иноагентом, если оно получает финансирование из-за границы и распространяет материалы СМИ — иностранных агентов. Причём это касается не только печатных и аудиовизуальных материалов, но и публикаций в сети интернет. Соответствующие поправки в закон «О средствах массовой информации» одобрил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять этот законопроект во втором чтении. При этом депутаты настроены завершить работу над документом до конца июля. Авторы законопроекта подчеркнули, что он является ответной мерой на ущемление прав российских журналистов за рубежом. Кроме того, отмечается, что закон не затронет обычных пользователей интернета или блогеров.

Физическое лицо может быть признано средством массовой информации — иностранным агентом, если оно распространяет материалы СМИ-иноагента и при этом получает финансирование из-за рубежа. Соответствующие поправки к документу о внесении изменений в закон «О средствах массовой информации» одобрил во вторник, 3 июля, профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.

Так, в исправленном тексте законопроекта, с которым ознакомился RT, отмечается, что зарегистрированное в иностранном государстве юридическое лицо или иностранная структура, а также распространяющее определённые материалы физическое лицо могут быть признаны СМИ-иноагентами, если они получают деньги или имущество от этих стран, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан или же уполномоченных ими лиц, а также российских юрлиц, которые обеспечиваются из этих источников.

Это касается не только печатных и аудиовизуальных материалов, но и публикаций в сети интернет.

При этом в установленном порядке к таким юридическим или физическим лицам могут быть применены положения Федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой статус НКО-иноагента.

Ключевым моментом предлагаемых поправок является то, что физическое лицо или российское юрлицо, распространяющее материалы СМИ-иноагентов, может само быть признано иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. Также информация о таких физических и юридических лицах будет включаться в реестр СМИ-иноагентов по решению Генеральной прокуратуры РФ.

Помимо этого предлагается обязать иностранные СМИ или выполняющие их функции российские юрлица сопровождать свои материалы, распространяемые на территории России, указаниями на то, что они созданы СМИ — иностранным агентом. Распространение публикаций без соответствующих пометок запрещается.

Также в предлагаемых поправках отмечается, что в случае нарушения порядка деятельности иностранного СМИ власти могут в установленном порядке ограничить доступ к этому информационному ресурсу.

Поправки подготовлены для рассмотрения законопроекта во втором чтении на пленарном заседании Госдумы, которое должно состояться на следующей неделе. Более того, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Леонид Левин отметил, что депутаты настроены завершить работу над документом до конца весенней сессии (до 29 июля 2018 года).

Заседание Государственной думы РФ

© Государственная дума РФ

«Недостаточно просто перепостить информацию»

По словам одного из авторов законопроекта, вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, этот рамочный документ наделяет власти полномочиями реагировать в ответ на ущемление прав российских журналистов за рубежом. Он подчеркнул, что такие действия будут производиться по представлению Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел России.

«Эти два органа... должны сформировать некий список в ответ на недружественные действия в отношении наших журналистов за рубежом. Администрировать список иноагентов будет Министерство юстиции», — рассказал Толстой.

Парламентарий подчеркнул, что существенным условием для признания физического лица СМИ-иноагентом является получение средств в денежной или какой-либо иной форме из-за границы.

В свою очередь, глава комитета Думы по информполитике Леонид Левин отметил, что законопроект рассматривается в качестве ответной меры.

«Основное направление данного законопроекта: у нас появляются физические лица — владельцы информационных ресурсов. Если это лицо признаётся СМИ-иноагентом, то оно должно быть зарегистрировано как российское юридическое лицо, сдавать отчёт и информировать Минюст обо всех деталях своей деятельности в нашей стране», — рассказал он.

При этом депутат заявил, что предлагаемые меры не коснутся простых пользователей интернета или блогеров, поскольку для признания иноагентом физлицо должно иметь зарубежное финансирование.

«Что касается опасений, что любой блогер или пользователь, который перепечатал информацию СМИ-иноагента, может быть оштрафован, то мы уточнили: чтобы именно физическое лицо было признано иноагентом, недостаточно просто перепостить информацию. Для этого необходимо получать средства из‑за рубежа и распространять информацию СМИ-иноагентов... Эти средства должны перечисляться от различных иностранных компаний, деятельность которых подпадает под взаимодействие с государственными органами или со СМИ-иноагентами», — подчеркнул Левин.

Он также добавил, что перед вторым чтением из текста законопроекта была исключена мера по внесудебной блокировке обычных сайтов, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

Штаб-квартира радиостанции «Голос Америки» в Вашингтоне © Алексей Агарышев

РИА Новости

«Не давить на СМИ»

Новые поправки в закон о СМИ в том числе связаны с тенденцией размытия самого понятия СМИ, полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«При современном развитии разнообразных новых медиа сама формулировка «средства массовой информации» приобретает неясный характер. Аккаунт в Facebook с несколькими десятками тысяч человек — тоже средство массовой информации. Сегодняшняя доработка закона как раз даёт ответы на все вопросы», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT отметил важность осторожного подхода к вопросу присвоения физическим лицам статуса СМИ-иноагента.

«Не стоит чрезмерно увлекаться физическими лицами, к этому надо подходить очень осторожно. Необходимо привлечь экспертное сообщество и заинтересованных представителей из новых медиа и обсудить все моменты, чтобы не получилось так, что это важное и нужное нововведение будет давить на СМИ. Россия — свободное государство, и мы в отличие от многих западных стран как раз отстаиваем свободу слова и другие права», — подчеркнул Мартынов.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин отметил, что в настоящее время есть ряд блогеров, аудитория которых превышает охват многих крупных СМИ.

«Есть блогеры с охватом в несколько миллионов человек, внимательно следящих за их творчеством. Если блогер политический и начинает придерживаться какой-то точки зрения, он оказывает очень серьёзное влияние на аудиторию. Другое дело — я не совсем понимаю, как будут отслеживаться денежные поступления. Является ли, например, реклама фирмы Coca-Cola иностранной инвестицией?» — отметил политолог.

Он выразил надежду на то, что все эти нюансы и сложности будут формализованы в новом законе.

Ответ агентам

Работа над новыми поправками идёт в продолжение принятого в ноябре 2017 года закона о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В настоящий момент в реестр таких массмедиа включены девять изданий: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».

Новый законопроект был внесён в Госдуму в декабре 2017 года Петром Толстым и Леонидом Левиным. Эти действия российских парламентариев стали ответом на требование Министерства юстиции США к RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Соединённых Штатах.