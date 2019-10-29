Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в Золотом

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод войск в районе города Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки в этот район в минувшие выходные дни самого президента Владимира Зеленского, который попытался убедить засевших там радикалов в необходимости такого шага.

Первым информацию о начавшемся отводе озвучил глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня", - заявил он утром перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

Чуть позже новость подтвердили в Луганской народной республике (ЛНР). При этом для ЛНР готовность украинской стороны начать отвод войск тоже стала сюрпризом. "Несмотря на то, что информацию о готовности украинской стороны выполнять разведение мы получили менее, чем за два часа до начала разведения, мы были готовы к выполнению этих мероприятий еще с 7 октября, даты, согласованной в контактной группе на заседании 1 октября. И мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности", - сказал глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

"Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом", - отметил глава МИД ЛНР.

По всей видимости, данными о готовящемся отводе войск не располагало даже командование силовой операцией в Донбассе. Уже после распространенного в СМИ заявления Пристайко начальник пресс-службы штаба так называемой операцией объединенных сил (ООС) Андрей Агеев в эксклюзивном комментарии Укринформу сообщил, что не владеет информацией. "Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", - подчеркнул Агеев.

Подтверждение от штаба ООС пришло лишь спустя несколько часов. "Сообщаем, что сегодня, 29 октября, начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - говорится в сообщении. При этом в штабе заявили, что разведение сил стало возможным в результате "соблюдения режима тишины в течение последней недели", а также подчеркнули, что "украинской стороной будут приняты все необходимые меры, а сам отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, и власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания".

В ОБСЕ также через несколько часов приветствовали начавшийся процесс отвода войск. "Стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом, - сказал журналистам спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. - Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие готовность к этому". "Это очень важное заявление и положительное развитие", - подчеркнул он.

Удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе выразил и помощник президента РФ Владислав Сурков. "Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, - сказал он в комментарии ТАСС. - Следует поблагодарить руководство Луганской народной республики (ЛНР) за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится и впредь не будет нарушено Украиной".

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - добавил помощник президента РФ.

В свою очередь Мартин Сайдик, по данным агентства БелТА, сообщил, что в рамках контактной группы стороны продолжат переговоры о возобновлении отвода войск и в районе населенного пункта Петровское.

По словам Пристайко, Киев рассчитывает провести разведение сил в Петровском в ближайшее время. "В случае, если начавшееся сегодня разведение сил в Золотом увенчается успехом, то в течение 7-10 дней оно будет осуществлено и в районе Петровского", - сказал он.

Разведение сил в Донбассе

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Первоначально удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затем украинские военные части вновь туда вернулись. Очередные попытки начались только летом нынешнего года, после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.