«Без предупреждения»: в Брянской области из-за формального соблюдения закона убили птиц, занесённых в Красную книгу

В Брянской области на мужчину, посвятившего всю жизнь уходу за птицами, завели уголовное дело по статье о незаконном содержании животных, занесённых в Красную книгу. 57-летний Владимир Иванчеков на протяжении многих лет ухаживал за беркутами, которых в разное время выходил после серьёзных травм. В августе 2018 года сотрудники правоохранительных органов изъяли птиц, причём из-за неправильной транспортировки два беркута из трёх погибли.

Житель посёлка Локоть Брянской области Владимир Иванчеков 15 лет ухаживал за тремя орлами-беркутами, которых он в своё время спас от гибели. Первого орла-краснокнижника ему принесли охотники: в лесу прошёл ледяной дождь — птица получила сильные обморожения, у неё атрофировались мышцы. Второго беркута прислал пастух из Дагестана: орёл попал в капкан и повредил крыло. Третий беркут достался Иванчекову с травмой груди.

Владимир занимается хищными птицами со школьных лет. Его знакомые часто приносили раненых или травмированных птиц, Иванчеков их выхаживал. Потом он подыскивал птицам новый дом, если не было возможности выпустить их на волю. Владимир рассказал RT, что некоторых птиц удавалось пристроить в Московский зоопарк и национальный парк «Орловское Полесье».

Для беркутов Иванчеков построил большой вольер, правильно кормил птиц, показывал их врачам и покупал лекарства. Тем не менее старые травмы, пусть и залеченные, не позволили бы орлам выжить в дикой природе, поэтому выпустить их на волю Владимир не решался.

История закончилась прошлым летом. Выяснилось, что у Иванчекова нет разрешения Росприроднадзора на содержание орлов, занесённых в Красную книгу. Теперь мужчине, посвятившему всю жизнь уходу за птицами, грозят штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до трёх лет, согласно ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное содержание диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу).

© Фото из личного архива В. Иванчекова

В брянской природоохранной прокуратуре подчёркивают, что федеральный закон о животном мире устанавливает приоритет охраны диких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

«Не допускается совершение действий, которые могут привести к их гибели, уменьшению популяции, нарушению среды обитания», — сообщил заместитель брянского природоохранного прокурора Владилен Дерков местным СМИ.

Обмотали скотчем, положили в коробки

11 августа 2018 года к Иванчекову домой приехала полиция, якобы по «анонимному звонку». Никаких предупреждений и оповещений об изъятии животных Владимир не получал. В момент, когда полицейские забирали беркутов, его не было дома.

«Я был в командировке, и мне смс-сообщение сбросили, что забирают орлов. Главное — без предупреждения, без документов зашли на подворье, в отсутствие хозяйки, начали снимать всё это на видео», — рассказывает Владимир.

Несмотря на протесты прибежавшей домой супруги Иванчекова, беркутов обмотали малярным скотчем, засунули в коробки из-под конфет и загрузили в машину.

Контролировала процесс орнитолог заповедника «Брянский лес», приглашённая полицейскими. Женщина также согласилась сама перевезти их в калужский питомник для диких животных «Феникс». Однако из-за неправильных условий транспортировки два орла из трёх погибли.

Владимир Иванчеков уверяет, что сам был бы только рад, если бы птиц пристроили в зоопарк или заповедник, и даже предоставил бы специальные ящики для безопасной перевозки беркутов, показал, как их правильно упаковать. Он подозревает, что сотрудники правоохранительных органов просто хотели выслужиться перед начальством.

«Полицейские, как и все в посёлке, давно знали, что у меня есть птицы. В тот момент просто проходил месячник «Браконьер». За несколько дней до рейда беркутов снимали на камеру с соседнего двора — там живёт молодой полицейский — и присылали в заповедник «Брянский лес», чтобы определить, что за птица», — рассказывает Иванчеков.

Оперативные сотрудники полиции, проводившие изъятие птиц, отказались давать комментарии RT.

Пожалела птиц

Один орёл погиб ещё по дороге в Калугу от стресса и асфиксии. В отчёте специалистов калужского питомника для диких животных «Феникс» говорится, что причиной гибели стал «маленький объём коробки» и «неправильная фиксация» в ней птицы. О нарушениях правил транспортировки говорит и Владимир Иванчеков.

«Птице нельзя было связывать скотчем лапы, нельзя было её везти лёжа! Хищной птице нужно сидеть на ногах: у неё очень большой кровоток. Сама женщина, которая их упаковывала, признаётся (и я её не виню), что она не специалист в этих вопросах», — рассказал RT Иванчеков.

© Фото из личного архива В. Иванчекова

Позднее в питомнике умерла ещё одна птица, привезённая из Брянской области, — не смогла восстановиться после транспортировки.

Сотрудница брянского заповедника, которая перевозила беркутов в Калугу, была привлечена к административной ответственности и заплатила штраф в размере 15 тыс. рублей за гибель животного, занесённого в Красную книгу.

Замдиректора заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина подчёркивает, что их сотрудница взялась перевозить птиц в Калугу только потому, что хотела помочь животным.

«Когда птиц изъяли, оказалось, что полиции их некуда девать. А орнитолог, Женя, она по-настоящему добрый человек, и она решила взять на себя эту ответственность и повезла птиц в Калужскую область, в центр реабилитации. Птицам было уже больше 15 лет, конечно, для них такой переезд оказался очень большим стрессом, но орнитолог тут уж совершенно ни при чём», — сообщила она RT.

«Я всё для них делал»

Согласно отчёту центра реабилитации диких животных «Феникс», беркутам, привезённым из Брянской области, обеспечивали образцовый уход. Об этом свидетельствуют и вес, и внешний вид птиц.

«Оперенье ровное, блестящее, без заломов. Лапы без наминов и внешних травм, что говорит о правильном содержании птиц на специальных присадах. Развитая мускулатура также свидетельствует о том, что птицы имели возможность двигаться в ограниченном пространстве», — говорится в документе.

В беседе с RT Владимир подтвердил, что сделанный им вольер для беркутов соответствовал всем стандартам. По его словам, во многих зоопарках клетки в три-четыре раза меньше.

«Я 15 лет не то что лечил каждый день, но всё для них делал. Они у меня с руки ели. Я спокойно мог погладить клюв, когти, грудь — они всё это допускали! Чужой человек так не подойдёт», — вспоминает мужчина.

Иванчеков отметил, что пытался отдать орлов в заповедники или зоопарки, но безуспешно. Он пояснил, что больных птиц обычно не принимают, тем более тех, которые находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу, — для зоопарков это «лишняя головная боль».

© Фото из личного архива В. Иванчекова

Замдиректора заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина, в свою очередь, объяснила RT, что птиц Владимира не принимали в силу объективных причин: у заповедника нет разрешения на лечение краснокнижников.

«В задачи ни одного заповедника страны не входит реабилитация птиц. Теоретически мы можем взять птицу и выпустить её у нас, но практически Владимир точно так же может выпустить её у себя возле дома, — констатировала Пилютина. — Заповедник создан для решения других задач, это не центр реабилитации».

Запрет на лечение

В брянском заповеднике считают, что, если бы Владимир своевременно получил разрешение на содержание беркутов и уход за ними, никаких проблем не возникло бы.

«Он нарушал закон, и он точно хорошо это знал, поскольку он опытный и грамотный человек. Почему он не получил разрешение, я не знаю», — отмечает Екатерина Пилютина.

При этом сам Владимир утверждает, что он обращался за постановкой птиц на учёт в Росприроднадзор, хотя это было ещё в начале нулевых. По словам Иванчекова, ответа он так и не получил, зато сделал копию заявления, которое подавал в ведомство. Бумагу не принимают к рассмотрению, поскольку на ней нет печати.

«Я связывался с Росприроднадзором, мне сказали, что так нельзя было делать. И я знаю. В законе написано, что нельзя изымать из природы, нельзя продавать и калечить, и так далее. Но ничего не написано про то, что нельзя лечить и реабилитировать. В законе этого нет!» — подчёркивает Владимир.