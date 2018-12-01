Без «правового вакуума»: иностранные военные корабли должны будут уведомлять РФ о проходе по Севморпути

С 2019 года для прохода по Северному морскому пути (СМП) иностранные военные корабли должны будут заранее уведомлять о своих планах Россию. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что сейчас в вопросе использования СМП наблюдается «правовой вакуум», который необходимо ликвидировать. Опрошенные RT эксперты считают, что после вступления в силу новых правил повысится безопасность пути, значение же маршрута для мировой торговли стремительно растёт.

Иностранные военные корабли должны будут заранее уведомлять Россию о проходе через Северный морской путь (СМП). Об этом заявил начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что новые правила планируется ввести к началу навигации в 2019 году.

Сейчас проход иностранных военных кораблей через СМП осуществляется на основе Международного морского права, в частности Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, отметила адвокат Мария Ярмуш.

«Конвенция ООН по морскому праву 1982 года конкретизирует все правовые отношения между государствами, которые выходят своей территорией на моря, океаны и так далее, и судами, которые проходят по данным водам. Северный морской путь в Конвенции ООН по морскому праву отмечен статьёй 234. Российская Федерация имеет право на этот путь, поскольку исторически так сложилось», — сказала она RT.

На основе этого права, пояснила Ярмуш, иностранные государства, суда и корабли имели возможность не уведомлять Россию о своём проходе.

«Сейчас, когда Россия требует уведомления, это как раз и прекращает этот вакуум. Российская Федерация действует, строго соблюдая правила конвенций по морскому праву. Это не запрет проходить по Северному морскому пути, это требование России об обязательном уведомлении», — подчеркнула юрист.

Ярмуш напомнила, что аналогичное правило работает и в отношении проливов. В качестве примера адвокат привела конвенцию Монтрё, которая даёт право Турции требовать предварительного уведомления, если иностранное судно следует через Босфор.

Фрегат ВМФ России «Пытливый», за ним десантный корабль «Николай Фильченков» в Босфорском проливе

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Из Европы на Дальний Восток

СМП проходит вдоль северных границ России, соединяя Дальний Восток и европейскую часть страны. Он значительно короче, чем любые альтернативные пути от Дальнего Востока до Европы. Так, от Владивостока до Санкт-Петербурга суда ходят через Суэцкий канал, и такой путь составляет 23 тыс. км, тогда как через Северный морской путь маршрут на 40% короче — 14 тыс. км.

Однако из-за географического расположения на СМП образуется лёд. Использовать этот путь круглогодично может только Россия, владеющая единственным в мире атомным ледокольным флотом. Он состоит из четырёх ледоколов, атомного контейнеровоза «Севморпуть» и свыше трёх десятков неатомных ледоколов.

Ещё один строящийся атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» под названием «Сибирь» в 2016 году был спущен на воду. В 2020-м ожидается сдача его заказчику — «Росатомфлоту».

В марте нынешнего года президент России Владимир Путин заявил, что Северный морской путь должен стать «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». Он подчеркнул, что перед страной стоит задача сделать СМП «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией», увеличив к 2025 году грузопоток до 80 млн тонн в год. В 2017 году этот показатель составил около 10,5 млн тонн (на 42,6% больше, чем в 2016-м).

На данный момент СМП в России юридически относится к «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации». В 2015 году правительство приняло Комплексный проект развития СМП, согласно которому в ближайшие 15 лет грузопоток должен будет вырасти в 20 раз.

В январе Китай официально объявил о планах использовать СМП в качестве дополнения к сухопутному Шёлковому пути для транспортировки грузов в Европу.

Из-за растущего торгового значения Северного морского пути, а также увеличения числа кораблей, которые через него проходят, появилась и необходимость обеспечения безопасности в регионе, отметил в интервью RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.