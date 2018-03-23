Без права на залог: Киев отправил Савченко за решетку

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Суд арестовал Савченко на два месяца по обвинению в организации теракта в Верховной раде.

В Киеве прошел суд над "Героем Украины" и депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Судья вынес решение арестовать ее на два месяца без права на залог из-за подозрений в организации теракта в украинском парламенте.

Согласно приговору, Савченко проведет за решеткой не менее 59 дней. Крайний срок пребывания под стражей - 20 мая. Судья постановил арестовать женщину-депутата прямо в зале суда. Во внесении залога было отказано, однако решение подлежит апелляционному обжалованию.

Ранее суд признал Савченко невиновной в организации государственного переворота. Отмечалось, что суду не было представлено достаточно доказательств намерений женщины-парламентария свергнуть действующую власть. Тем не менее обвинение в организации теракта в Верховной раде никуда не делось.

Напомним, что по версии Генеральной прокуратуры Украины Надежда Савченко намеревалась при помощи гранатометов расстрелять большую часть украинских депутатов, а затем добить выживших выстрелами из автоматов.