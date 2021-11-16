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Без права на вето: две украинские компании допущены к сертификации "Северного потока-2"

16 ноября 2021, 00:10  •  169 • Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
В Киеве хотят избавить Европу от доминирующей роли "Газпрома" на топливном рынке на континенте
Немецкий регулятор BNetzA допустил две украинских компании – "Нафтогаз" и оператора ГТСУ к процессу сертификации газопровода "Северный поток-2". Данное решение позволит провести процедуру более прозрачно, считают в Киеве.
Как заявил на своей странице в "Фейсбук" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, украинская сторона предоставит аргументы, почему оператор балтийской магистрали Nord Stream AG "не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству". При этом он отметил, что именно немецкий регулятор решит, будет ли запущен в строй "СП-2" и при каких условиях.
Также в очередной раз пан Витренко объявил о том, что концерн "Газпром" несет угрозу Европе своим доминирующим положением на топливном рынке континента. Также напомнил, что регулятор газопровода, согласно Третьему энергопакету ЕС, должен быть отделен от российского монополиста, а третьи стороны получили доступ к трубе по всей длине магистрали.
В свою очередь глава оператора ГТСУ Сергей Макогон объявил, что его компании отведена отдельная роль, поскольку она обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа.
"У нас есть веские аргументы, – как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стараемся не допустить энергетическую изоляцию Украины", – цитирует УНИАН топ-менеджера.
В лучших пропагандистских традициях последних лет пан Макогон произнес мантру об угрозе энергобезопасности, которую якобы несет Незалежной и всему Евросоюзу "Северный поток-2".
Регулятор ФРГ, в свою очередь, подтвердил, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" допущены к сертификации Nord Stream 2 AG, но без права вето.
Ранее в октябре участвовавшая в сертификации проекта польская нефтегазовая компания PGNiG вполне ожидаемо представила негативную оценку оператору нашей трубы. В Варшаве также заговорили о рисках безопасности поставок газа в страны-члены Евросоюза, включая Польшу.
Можно с долей 100%-ной вероятности спрогнозировать, что вердикт "Нафтогаза" и ГТСУ будет абсолютно идентичен польскому.

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