Без права на помилование: Стрелок из Крайстчерча получил самый строгий в Новой Зеландии приговор

В Новой Зеландии завершился суд над австралийцем Брентоном Харрисоном Таррантом, расстрелявшим в марте прошлого года прихожан в мечетях Крайстчерча. Устроенную им бойню, жертвами которой стал 51 человек, а ещё 38 были ранены, местные власти тогда же признали терактом.

Газета The New Zealand Herald сообщила о самом строгом в истории страны приговоре, который получил стрелок. Его не только приговорили к пожизненному заключению, но также лишили права на помилование на время всего тюремного срока.

Судья, выносивший приговор Тарранту, указал на то, что совершённые австралийцем преступления столь безнравственны, что даже если его пожизненно отправят за решётку, "это не перекроет требуемого наказания".

"Вы не проявили милосердия", - подчеркнул служитель Фемиды, назвав Тарранта террористом и "монстром".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также прокомментировал приговор.

"Это правильно, что мы никогда больше его не увидим и не услышим", - заявил политик.