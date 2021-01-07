Без права на ошибку: Путин назвал цели в Сирии и подтвердил угрозу

Президент РФ Владимир Путин в комментарии для документального фильма военного журналиста Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" оценил нынешнюю ситуацию в Сирии.

Один из эпизодов разговора военкора и главы государства был продемонстрирован в эфире передачи "Вести" на "России 1".

В нём российский лидер отметил, что подавляющая часть организованных террористических группировок, действовавших в САР, была ликвидирована.

Тем не менее в стране остаются некоторые разрозненные бандформирования, которые по-прежнему удерживают отдельные территории страны и представляют опасность.

Путин также подчеркнул, что в ходе разработки стратегии на сирийском направлении власти РФ опираются в первую очередь на национальные интересы собственной страны, "а не личные симпатии и антипатии".