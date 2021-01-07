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Без права на ошибку: Путин назвал цели в Сирии и подтвердил угрозу

07 января 2021, 01:50  •  24 • Политика
Владимир Путин в комментарии для документального фильма Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" назвал цели в Сирии и подтвердил угрозу. Он пояснил, что в стране по-прежнему действуют отдельные разрозненные группировки, которые всё ещё представляют опасность.
Президент РФ Владимир Путин в комментарии для документального фильма военного журналиста Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" оценил нынешнюю ситуацию в Сирии.
Один из эпизодов разговора военкора и главы государства был продемонстрирован в эфире передачи "Вести" на "России 1".
В нём российский лидер отметил, что подавляющая часть организованных террористических группировок, действовавших в САР, была ликвидирована.
Тем не менее в стране остаются некоторые разрозненные бандформирования, которые по-прежнему удерживают отдельные территории страны и представляют опасность.
Путин также подчеркнул, что в ходе разработки стратегии на сирийском направлении власти РФ опираются в первую очередь на национальные интересы собственной страны, "а не личные симпатии и антипатии".

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