Без поясов: Гассиев уступил украинцу Усику и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира

Россиянин Мурат Гассиев в финале Всемирной боксёрской суперсерии уступил Александру Усику единогласным решением судей. Успех позволил украинскому спортсмену стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. К поясам по версии IBF и WBA он добавил титулы WBO и WBC и стал лишь четвёртым боксёром в истории, которому это удалось. Также Усик получил эксклюзивный кубок Мохаммеда Али и приз в размере 10 млн долларов.

Аншлаг в «Олимпийском» и непростая подготовка к бою

За несколько часов до начала поединка между Усиком и Гассиевым у спорткомплекса «Олимпийский» в буквальном смысле слова яблоку негде было упасть. Любители бокса собирались у арены задолго до боя, обсуждая перипетии предстоящей встречи. Многие пришли с флагами России, но всё же в подавляющем большинстве оказались бело-красно-жёлтые триколоры — флаги Северной Осетии.

На самый важный бой в карьере Гассиева съехалась, кажется, половина жителей республики.

Пропустить такой поединок было никак нельзя, ведь он, без сомнения, должен был войти в историю. Усик и Гассиев определяли между собой, кто станет королём первого тяжёлого веса. Александр поставил на кон чемпионские пояса по версиям WBO и WBC, а Мурат — IBF и WBA. Только ради этого боя имело смысл проводить Всемирную боксёрскую суперсерию.

Безусловно, огромной удачей для России стало и проведение решающего поединка в Москве, ведь команда Усика настаивала на организации вечера на «нейтральной» территории.

Предполагалось, что финал состоится в мае в Саудовской Аравии, но в апреле Усик получил травму локтя. В результате точка в вопросе места проведения боя была поставлена лишь 29 июня. Было официально объявлено, что поединок состоится в Москве. И уже в первый день продажи оказалось раскуплено более 7 тыс. билетов.

Несмотря на это, команда Усика до конца оставалась недовольна некоторыми организационными моментами, а сам Александр за несколько дней до вечера признавался, что не знает, состоится ли бой.

Представители украинца утверждали, что принимающая сторона «не выполняет взятые на себя обязательства». В Федерации бокса России в ответ заявили, что не понимают сути претензий команды Усика.

К тому же незадолго до боя Усик неожиданно расстался со своим многолетним тренером Сергеем Ватаманюком с формулировкой «хороший парень, но это не является профессией».

Гассиев в отличие от соперника готовился к главному поединку в карьере без скандалов и отвлекающих событий. Мурат обещал показать болельщикам интересный, зрелищный бой, но при этом не стал прогнозировать возможность нокаута.

Друг о друге соперники высказывались исключительно корректно. Оба подчёркивали, что напряжённые отношения между Украиной и Россией никак не сказываются на их них.

При этом предсказать победителя было практически нереально. Небольшое преимущество многие отдавали более опытному Усику. С другой стороны, Гассиев начал профессиональную карьеру на два года раньше (в бою с другим украинцем Романом Мирзоевым). Но Александр времени в любителях не терял и стал олимпийским чемпионом Игр в Лондоне и чемпионом мира.

Андеркарт

В преддверии главного боя вечера состоялось ещё несколько интересных поединков. Так, экс-чемпион мира Фёдор Чудинов одержал крайне сомнительную победу раздельным решением судей (115:113, 111:118, 116:112) над бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Наджибом Мохаммеди и завоевал титул WBA International.

Француз по ходу боя владел преимуществом и по итогам 12 раундов, казалось, должен был быть объявлен победителем, но этого не произошло. Услышав вердикт рефери, Мохаммеди принялся энергично демонстрировать своё несогласие с ним. Любопытно, что боксёра поддержали и трибуны, освиставшие судей.

В конце концов Чудинов и сам заявил, что «бой был не слишком честным».

А вот непобеждённая Инна Сагайдовская потерпела первое поражение в карьере. Россиянка не справилась с представительницей Норвегии Сессилией Брекхус.

Наконец, латыш Майрис Бриедис, который уступил Усику в полуфинале Суперсерии, решением судей одолел француза Брендона Делорье.

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