«Без последствий не останутся»: в МИД России заявили о готовности ответить на новые антироссийские санкции ЕС

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не оставит без ответа новые санкции, которые собирается ввести Евросоюз. Он отметил, что главы МИД стран ЕС упустили ещё один шанс нормализовать отношения с Россией. Чижов полагает, что по содержанию новые рестрикции вряд ли будут «впечатляющими», однако РФ всё равно будет их учитывать и «соответственно реагировать».

Россия не оставит без ответа деструктивные действия Евросоюза в случае введения новых антироссийских санкций. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдёт соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем Чижов разъяснил, что речь не идёт о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы.

«Всё, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, — всё это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон», — обратил внимание российский постпред.

По его словам, главы МИД стран-членов ЕС «пошли по тонкому льду» при принятии решения о новых рестрикциях. Дипломаты попытались учесть сразу несколько факторов: не затронуть интересы самого ЕС, расположить к себе либеральную общественность, а также не навредить отношениям с новой администрацией США.

Чижов добавил, что новые санкционные меры вряд ли будут «впечатляющими» по содержанию, но тем не менее представляют собой ещё один упущенный шанс нормализовать отношения между Россией и Европейским Союзом.

«Это продолжение инерционного пути по нисходящей, что мы должны будем учитывать и соответственно реагировать», — заключил он.

Напомним, в начале февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель посетил Россию с визитом, в ходе которого обсудил ряд вопросов с российскими властями, в том числе затронув тему отношений Москвы и Европейского союза. В частности, он провёл встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, по итогам которой высказал мнение, что Россия и ЕС должны искать области для сотрудничества, несмотря на разногласия.

Жозеп Боррель и Сергей Лавров

Reuters

© Russian Foreign Ministry

Однако, после возвращения из РФ, глава дипломатии ЕС выразил мнение, что российские власти не воспользовались его визитом как возможностью наладить более конструктивный диалог, а после этого призвал ввести против РФ новые санкции.

22 февраля он заявил, что главы МИД стран ЕС решили ввести новые антироссийские санкции в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, якобы «ответственны за осуждение Алексея Навального». По его оценкам, процесс согласования новых рестрикций должен занять не более недели. Боррель также добавил, что теперь дипломаты государств ЕС должны выработать новый подход к выстраиванию отношений с Россией.

«Мы должны определить некий образ существования, чтобы избежать вечной конфронтации с соседом, который, увы, по-видимому, решил действовать как противник», — отметил он.

МИД России выразил сожаление принятым под надуманным предлогом решением о подготовке «противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вновь была «упущена возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность». Действия ЕС в министерстве назвали вмешательством во внутренние дела России, а также напомнили, что блогер Алексей Навальный был осуждён «за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством».

Напомним, Навальный был арестован в середине января после возвращения из Германии, где он проходил курс лечения. Как пояснили во ФСИН, причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу Yves Rocher. 2 февраля в Мосгорсуде прошло заседание, по итогам которого суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный.

В конце января в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что 2020 год запомнится «серьёзным откатом в отношениях» России и Евросоюза, в том числе потому что некоторые страны — члены ЕС «решили консолидировать свои ряды на антироссийской основе».

Напомним также, что в октябре 2020-го главы МИД стран Европейского союза согласовали введение антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Навального. Решение о рестрикциях в ЕС приняли после того, как власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом Берлин отказался предоставить какие-либо доказательства.

МИД России тогда назвал решение Евросоюза «категорически неприемлемым» и объявил о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ.