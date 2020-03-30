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Без помощи Запада Украину ждёт падение экономики и дефолт - Зеленский

30 марта 2020, 13:35  •  31 • Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине, если не будут приняты навязанные МВФ законы. Украинский лидер подчеркнул, что без финансовой помощи Запада экономика Украины обречена.
Без финансовой помощи Запада Украине грозит падение экономики и дефолт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое опубликовано в Facebook.
По словам украинского лидера, сейчас страна оказалась на перепутье и имеет только два пути дальнейшего развития событий. Первый заключается в принятии навязанных МВФ законов и получении за это 10 миллиардов долларов. Второй - провал принятия этих законов.
В первом варианте развития событий, по словам Зеленского, 10 миллиардов долларов позволят стабилизировать экономику Украины и преодолеть кризис. Во втором же случае страну ждёт упадок экономики и дефолт.
Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и угроза дефолта, - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что речь идёт о скандальном законе об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель, а также о законе, позволяющем приобретать эту землю иностранцам. На этом настаивает МВФ в качестве платы за очередной валютный транш.
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