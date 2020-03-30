Без помощи Запада Украину ждёт падение экономики и дефолт - Зеленский

Без финансовой помощи Запада Украине грозит падение экономики и дефолт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

По словам украинского лидера, сейчас страна оказалась на перепутье и имеет только два пути дальнейшего развития событий. Первый заключается в принятии навязанных МВФ законов и получении за это 10 миллиардов долларов. Второй - провал принятия этих законов.

В первом варианте развития событий, по словам Зеленского, 10 миллиардов долларов позволят стабилизировать экономику Украины и преодолеть кризис. Во втором же случае страну ждёт упадок экономики и дефолт.

Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и угроза дефолта, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что речь идёт о скандальном законе об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель, а также о законе, позволяющем приобретать эту землю иностранцам. На этом настаивает МВФ в качестве платы за очередной валютный транш.