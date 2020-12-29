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"Без полутонов": Москва пригрозила жестким ответом на нарушения по ДОН

29 декабря 2020, 17:05  •  287 • Политика
Сергей Лавров. Фото:Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Власти РФ до сих пор не получили от западных партнеров четких гарантий не передавать данные по мониторингу российского неба в Вашингтон
Москва даст жесткий ответ тем партнерам по Договору об открытом небе, которые пойдут на поводу у Вашингтона в вопросе допуска РФ совершать наблюдательные полеты над всей территорией страны-участницы ДОН, включая размещенные на ней объекты, принадлежащие государству, не входящему или вышедшему из организации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, власти США добиваются от своих союзников, чтобы те препятствовали такому праву Москвы. Министр отметил, что страны-участницы договора на первое и второе требование российской стороны предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств дали невразумительный и невнятный ответ.
"Поэтому мы предупредили партнеров по ДОН, что полутона здесь неприемлемы. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, то наши жесткие ответные меры не заставят себя долго ждать", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.
Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству в рамках договора, но при условии получения "прямых и твердых" гарантий для Москвы соблюдать все требования ДОН. Причем ответ должен быть уже в ближайшее время, добавил шеф российской дипломатии.
Без подобных гарантий, указал министр, дальнейшая судьба договора остается под большим вопросом.
Напомним, в ночь на 22 ноября Вашингтон окончательно вышел из ДОН, в который, кроме США и России, входят еще все государства – члены НАТО, Украина, Белоруссия и ряд других стран.
На Смоленской площади тут же предупредили оставшихся участников, что Москва посчитает нарушением договора, если кто-либо будет передавать Соединенным Штатам информацию после мониторинговых облетов над территорией РФ. Россия применит "жесткие ответные меры".

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