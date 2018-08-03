Без «площадки»: как могут измениться правила сдачи экзамена на водительские права

Изменение правил сдачи экзаменов на водительские права позволит избежать злоупотреблений и улучшит уровень подготовки будущих водителей. Так в экспертном сообществе оценили предлагаемый МВД России законопроект о порядке сдачи экзамена на вождение. Ведомство предлагает проводить видео- и аудиофиксацию теоретической части экзамена, а в практической части совместить так называемую «площадку» с «городом». Как отмечают специалисты, это приблизит российский экзамен на получение автоправ к мировым стандартам.

В МВД России подготовили законопроект об изменениях при проведении экзаменов на право управления транспортными средствами. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, практическая часть экзамена не будет иметь разделения на «площадку» и «город». Теперь это будет единый процесс, во время которого инспектор должен будет оценить все навыки учащегося. Это правило касается лишь легковых и грузовых автомобилей, тогда как учащиеся по категории «А» «площадки» избежать не смогут.

«Вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях ГАИ проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения», — говорится в сообщении МВД.

РИА Новости

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Кроме того, в проекте постановления МВД устанавливается минимальный возраст водителя для каждой категории транспорта. Так, для начала обучения вождению на мотоцикле в подкатегории «А1» или на мопеде студенту должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет. Ранее минимальный возраст был прописан только для категорий «B» и «C» — 17 лет.

Мировая практика

Как пояснил в беседе с RT председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов, объединение «площадки» и «города» давно уже практикуется за рубежом и имеет положительные результаты.

«Объединение площадок — мировая практика. В Германии и других европейских странах давно это существует. Кроме того, есть такие упражнения, как ночная езда, езда по автомагистралям. Для школ ничего стрессового в этом не будет. Эти меры направлены на улучшение образовательного процесса, улучшение навыков водителя, который будет выходить из автошколы на дорогу», — пояснил эксперт.

По его словам, при старой системе, когда студенты тренировались много на «площадке», меньше в городе, у многих оставался страх вождения на дорогах. Нередко такие ученики возвращались в школу за дополнительными уроками. Новые же правила позволят приобрести достаточно навыков езды в естественных условиях. Таким образом, не стоит нововведения называть ужесточением правил, наоборот, по оценке Ачкасова, эти меры — «заявка на улучшение качества работы».

Автомагистрали и фиксация экзамена

МВД также предлагает снять запрет на проезд учащихся автошкол по автомагистралям. В ведомстве отмечают, что развитие транспортной системы привело к появлению обычных дорог, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей, а значит и нет причин больше запрещать студентам по ним ездить.

«Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком «Автомагистраль», ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным. В связи с чем проектом постановления предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях», — отмечают в пресс-центре МВД РФ.

Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают теоретический экзамен на право управления автотранспортом категории «B» у курсантов автошкол

РИА Новости

© Павел Лисицын

Ведомство также предлагает проводить обязательную аудио- и видеофиксацию экзаменов по теоретической части.

В случае же нарушения установленных правил возможно аннулирование результатов. И если раньше не было чёткого временного регламента для назначения даты пересдачи, то сейчас ведомство предлагает установить рамки от 7 дней до 30, в течение которых можно поставить проведение повторного теоретического экзамена. Что касается практической части, то здесь пересдача возможна в диапазоне от 7 до 60 дней с момента предыдущей попытки сдать экзамен.

Против злоупотреблений

Фиксация практической части экзамена существует в России уже давно, она помогает добиться объективности в оценке вождения. Кроме того, при желании ученика оспорить результаты экзамена уже будет готовый материал. Запись же теоретической части экзамена позволит избежать злоупотребления обязанностями среди экзаменаторов. Такого мнения придерживается вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

«Это делается во избежание случаев, когда вместо студента экзамен сдавал другой человек — или какой-то специалист, или недобросовестный инспектор. Новая система позволит избежать таких злоупотреблений», — отметил Клевцов в разговоре с RT.

Он также отметил, что МВД вырабатывает «правильную концепцию», которая может не понравиться участникам этого бизнеса, но с точки зрения безопасности движения на дорогах — это шаг вперёд.

«Если человек приходит в автошколу, чтобы реально научиться и получить навыки, то новое правило лишь на пользу. Может быть, будет сложнее, но это правильнее и безопасней. Есть ряд людей, которые приходят, чтобы формально получить удостоверение. Для таких людей жизнь усложнится», — заключил вице-президент ФАР.