Без ответа от Лондона: СК возбудил дела по фактам убийства Глушкова и покушения на дочь Скрипаля в Великобритании

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам убийства российского бизнесмена Николая Глушкова, соратника Бориса Березовского, и покушения на россиянку Юлию Скрипаль. Оба инцидента произошли в марте в Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что расследование будет проводиться в соответствии с нормами международного права, и пригласили к взаимодействию британских коллег. Ранее в Лондоне отказались передавать информацию Москве и не отвечали на запросы российских дипломатов. Согласятся ли британские власти на сотрудничество, разбирался RT.

В пятницу, 16 марта, СК возбудил уголовные дела по фактам убийства россиянина Николая Глушкова и покушения на убийство россиянки Юлии Скрипаль. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершённого общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом»), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что расследование будет проводиться высококвалифицированными экспертами в соответствии с нормами российского законодательства и международного права. При этом в СК уточнили, что готовы к совместной работе с британскими коллегами.

Позднее пресс-служба британской полиции также сообщила о начале расследования по факту убийства Глушкова. Согласно заключению британского патологоанатома, смерть наступила в результате «сдавления шеи».

«На данном этапе ничто не связывает (произошедшее. — RT) с покушением на убийство в Солсбери. Также нет никаких доказательств, что он был отравлен», — заявили в полиции.

Reuters

«Ответа нет»

Российский бизнесмен Николай Глушков умер 12 марта в Лондоне. В России он известен как соратник Бориса Березовского, скончавшегося в Виндзоре в конце марта 2014 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной службы судебных приставов, долги бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» в России достигают почти 10 млрд рублей. В марте 2017 года Савёловский суд Москвы обязал его выплатить 7,4 млрд рублей компенсации за совершённые преступления. Ещё до этого, в 2011 году, Головинский суд Москвы взыскал с Глушкова более 2 млрд.

Кроме того, Глушкова признали виновным в хищении у «Аэрофлота» почти $123 млн и заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Сам Глушков к тому моменту уже получил политическое убежище в Великобритании.

Посольство России в Лондоне запросило информацию о смерти Глушкова, однако британский МИД не предоставил какого-либо ответа.

«Мы незамедлительно обратились официально в Форин Офис (с просьбой. — RT) информировать нас о том, как идёт расследование, в чём состояли причины этой смерти, ну и, в общем, получить полностью доступ. На это ответа никакого нет, британцы уходят даже от общения на эту тему», — приводит Интерфакс слова посла России в Великобритании Александра Яковенко.

По словам пресс-секретаря российского диппредставительства, расследование ведётся нетранспарентно, а британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству.

«В целом мы удивлены неготовностью и нежеланием британских властей в полном объёме информировать нас как в отношении отравления россиян Сергея и Юлии Скрипаль, так и по обстоятельствам смерти Николая Глушкова», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Николай Глушков (слева), Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили. 1995 год

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© Демьян Кудрявцев

«Ничего не сообщают»

Как утверждают в Соединённом Королевстве, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. В попытке убийства Лондон обвиняет Россию, при этом не приводит никаких доказательств.

Несмотря на то что Юлия Скрипаль является гражданкой России, в Великобритании отказываются идти на сотрудничество. Такие действия являются нарушением Конвенции о запрещении химоружия, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Абсолютно игнорируется наш вопрос: а почему не дождаться, когда (я надеюсь) поправится потерпевшая — его дочь, которая, кстати, российская гражданка. Нам о ней ничего не сообщают, хотя обязаны сообщать», — заявил глава МИД РФ.

Тем временем власти Германии выразили надежду, что Россия примет участие в расследовании об отравлении Скрипаля и его дочери.

«Я могу только надеяться, что Россия также примет участие в этом расследовании», — цитирует канцлера РИА Новости.

«Манёвры Лондона»

Пострадавшие являются гражданами Российской Федерации и подпадают под действие российского закона, отметил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, Великобритания изначально не настроена на взаимодействие с российской стороной.

«Задача, которая стояла перед этим манёвром, не предполагала нахождения виноватых. Иначе всё было бы сделано совсем по-другому», — считает политолог.

Он заметил, что призывы Москвы к сотрудничеству ставят Лондон перед сложным выбором:

«Либо не взаимодействовать, но при этом нарушать нормативно-правовую базу, то есть фактически ослаблять свою позицию, потому что Москва выступает в качестве партнёра, который действительно хочет разобраться, либо взаимодействовать с Москвой, но, таким образом, снижать накал информационной кампании, которая до этого происходила».