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Без оплеух: Путин грозно отчитал власти Норильска из-за аварии

19 июня 2020, 19:00  •  52 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства поручил проверить все надзорные ведомства, участвующие в ликвидации топливной катастрофы
Президент России Владимир Путин на сегодняшнем рабочем совещании заявил, что техногенная авария с разливом дизельного топлива в Норильске нанесла серьезные последствия окружающей среде и водному биоразнообразию региона. По его словам, на рекультивацию и восстановление природных ресурсов потребуется значительное время.
При этом глава государства возмущался, как такое ЧП вообще могло произойти, и грозно стучал рукой по столу, что зафиксировал "телеграм-канал" RT. Обращаясь непосредственно к зампреду правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, вице-премьеру Виктории Абрамченко, он поручил разобраться с тем, как на информацию о ЧП реагировали контрольные органы.
"Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящее событие?" – задался вопросами лидер нации.
Он подчеркнул, что необходимо проверить все надзорные ведомства, задействованные в ликвидации последствий разлива топлива.
"Вот это, знаете, заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа. Я вас прошу самым внимательным образом проанализировать – не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет. А для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило", – сказал Путин.
Причем это касается не только экосистемы Арктики, которая нуждается в особом внимании и защите, но и в целом страны, добавил президент. По его словам, от таких аварий страдают и малочисленные народы Севера, и население других регионов России.
Также Путин сообщил, что за прошедшие недели спасатели провели большую работу на месте норильского ЧП и смогли локализовать разлив сырья. Сейчас там приступили к очистке загрязненных площадей, пишет "Свободная пресса".
Глава государства поручил кабмину и Госдуме быстрее проработать законопроекты, позволяющие предотвратить подобные техногенные катастрофы, сообщает издание "ФедералПресс".
Напомним, 29 мая в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в результате чего в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные ресурсы – примерно 15 тысяч тонн. Позже в отношении главы города Рината Ахметчина и сотрудницы Ростехнадзора Елены Новожиловой, проверявшей местную ТЭЦ-3, были возбуждены уголовные дела по статье о халатности.
Путин уже реагировал жестко на случившееся и несвоевременную реакцию руководства Красноярского края.

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