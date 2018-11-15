Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За репосты и лайки больше не посадят: Госдума в первом чтении одобрила смягчение...
Сирия хочет снова стать туристическим центром региона
Орешкин о досмотре на мероприятиях АСЕАН: "Мы звеним заранее"
Трамп назначил модного дизайнера женских сумочек послом в ЮАР
Главная / Карикатуры

Без огонька

15 ноября 2018, 15:54  •  66 • Карикатуры

На Украине сразу в нескольких населенных пунктах не удалось вовремя подать тепло в дома. Разрешить ситуацию удалось лишь после протестов жителей с последующим вмешательством властей.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
06 ноября 2018, 20:39
Вам здесь не рады
12 ноября 2018, 19:39
Свободное плавание
13 ноября 2018, 21:39
Запрягли

09 ноября 2018, 00:39
Пожухлая зелень
07 ноября 2018, 16:09
Уже не форт
14 ноября 2018, 17:09
От скуки на все руки
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российс...
15 ноября 2018, 10:39
Не победят, так погреются: Киев без отопления, но готов захватить Москву
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
15 ноября 2018, 04:09
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
12 ноября 2018, 02:54
Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
12 ноября 2018, 15:54
В Краснодаре задержали агента украинской разведки по кличке «Вова»
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.