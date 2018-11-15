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Без огонька
15 ноября 2018, 15:54 • 66 • Карикатуры
На Украине сразу в нескольких населенных пунктах не удалось вовремя подать тепло в дома. Разрешить ситуацию удалось лишь после протестов жителей с последующим вмешательством властей.
© Виталий Подвицкий
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