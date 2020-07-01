«Без оглядки на Вашингтон»: почему Германия намерена более тесно сотрудничать с Россией

Берлин будет стремиться к более тесному взаимодействию с Москвой во время своего председательства в Совете ЕС. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. По его словам, страны могут отвечать сообща на такие «масштабные вопросы будущего», как последствия пандемии коронавируса и климатические проблемы. Как отмечают эксперты, «новые вызовы требуют укрепления связей» двух государств. Сближению Берлина с Москвой во многом способствует обострение американо-немецких отношений, считают аналитики. По их мнению, Германия рассматривает Россию как стратегического партнёра и намерена нарастить взаимное сотрудничество.

Германия во время своего председательства в Совете Европейского союза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, на такие «масштабные вопросы будущего», как проблемы климата и окружающей среды, цифровизация, а также негативные последствия пандемии COVID-19 страны могут отвечать сообща.

«Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдём совместные с Россией ответы. Ведь эти вопросы, минуя любые границы, касаются сегодня всех нас — своей актуальности они не утратят и завтра. Поэтому мы, я в этом убеждён, в долгосрочной перспективе и вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно (с Россией. — RT) — сколь тесно мы связаны нашей историей», — заключил фон Гайр.

Он также отметил, что для Германии крайне важна «объединённая Европа».

«В этой Европе есть место многообразию и терпимости. В этом наша основная черта. Все мы представляем собой гордые национальные государства, и мы неразрывно связаны друг с другом», — заявил Гайр.

За продолжение «конструктивного диалога» с Москвой выступила несколькими днями ранее и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Существуют веские основания продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, в странах, непосредственно соседствующих с Европой, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я продолжу стремиться к сотрудничеству (с ней. — RT)», — заявила канцлер ФРГ в интервью шести европейским СМИ.

«Новые вызовы требуют...»

Как отметил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, такие темы, как развитие экономики после пандемии, цифровизация и климатические проблемы, обозначенные послом Германии в России, — действительно перспективные сферы для наращивания двустороннего сотрудничества.

«По ним у Москвы и Берлина нет никаких разночтений. Тут может осуществляться обмен соответствующими технологиями, может также активно привлекаться бизнес к этому сотрудничеству. Взаимодействие двух стран в рамках этих вопросов будет носить для сторон взаимовыгодный характер», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Берлин, 9 мая 2020 года

globallookpress.com

© Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что, хотя развиваться российско-германское сотрудничество начало давно, сейчас «новые вызовы требуют укрепления этих связей».

«Берлин и Москва совместно могут преодолеть торможение глобальной и региональной экономик после пандемии», — сказал эксперт в беседе с RT.

Аналитики также отмечают, что Германия и Россия имеют общие позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Утверждена формула Штайнмайера, согласно которой сначала надо провести выборы в ЛНР и ДНР, а потом уже искать пути сближения между властями Луганска и Донецка с центральным киевским руководством. Однако Киев выдвигает свои условия, которые не соотносятся с минскими договорённостями, и поэтому Германия могла бы более активно побуждать украинские власти выполнять свою часть обязательств», — сообщил Оленченко.

Эксперт также отметил, что российско-немецкое сотрудничество «может быть эффективным и в решении ближневосточных проблем».

«Страны заинтересованы в том, чтобы кризис, который наблюдается и в Сирии, и в Ливии, решался не военным путём, а политическими средствами и благодаря переговорам», — сказал аналитик.

Напомним, все эти вопросы обсудили во время телефонного разговора 9 июня президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

Reuters

© Axel Schmidt

Аналитики также указывают, что ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Москвой и Берлином — экономические проекты, в частности строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Ставка на Россию»

Как отмечают эксперты, заявления немецких властей об укреплении контактов с Россией звучат на фоне «ухудшающихся отношений Германии и США».

«Тенденции к деградации германо-американских отношений наблюдались ещё при 44-м президенте США Бараке Обаме, однако при Трампе ситуация усугубилась», — заявил Владимир Оленченко.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уточнил в комментарии RT, что при Трампе «курсы Берлина и Вашингтона стали расходиться по ещё большему спектру вопросов».

«Между США и Германией появился целый клубок противоречий: начиная от экономического соперничества в ряде отраслей, заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на европейском субконтиненте», — заявил аналитик.

Для США ситуация, когда «самостоятельная Германия является лидером Западной Европы, неприемлема», подчеркнул Шаповалов.

«И, конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчинённое положение. В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнёра», — считает эксперт.

В июне текущего года «тенденция по ухудшению отношений» США и ФРГ стала ещё более очевидной», отметил Оленченко.

«Немецкое руководство теперь чаще заявляет о необходимости проводить самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон», — констатировал эксперт.

Напомним, в конце июня Ангела Меркель заявила в интервью шести европейским изданиям, что другие страны не обязаны воспринимать как должное стремление Соединённых Штатов к мировому лидерству.

Также Меркель прокомментировала заявления Трампа о планах по выводу части американского контингента из Германии под предлогом сотрудничества Берлина с Москвой в сфере энергетики и недостаточного финансирования НАТО. На тезис главы Белого дома о том, что американский контингент, дислоцированный в ФРГ, якобы «защищает Германию от России», Меркель ответила, что американские войска на немецкой территории помогают в том числе отстаивать интересы США.

Спустя несколько дней после публикации этого интервью Меркель в Пентагоне сообщили, что Трамп утвердил план по сокращению американского военного контингента в Германии на 9,5 тыс. человек.

Ещё один предмет спора между Берлином и Вашингтоном — строительство «Северного потока — 2». Соединённые Штаты выступают решительно против проекта, называя его политическим, в то время как Берлин и Москва категорически отвергают такого рода обвинения, заявляя о взаимовыгодном партнёрстве сторон с экономической точки зрения.

1 июля Меркель заявила, что новые санкции США в отношении газопровода противоречат представлениям о праве, и сообщила о планах довести проект до конца. Ранее канцлер ФРГ раскритиковала американские рестрикции против «Северного потока — 2», объявленные Вашингтоном 21 декабря 2019 года. По словам Меркель, в данном вопросе «с германской и с европейской точки зрения» немецкая сторона представляет в первую очередь свои интересы.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель

© Kevin Lamarque/Reuters

Также далеко не всегда сходятся во мнениях Берлин и Вашингтон по иранскому вопросу — немецкая сторона, в отличие от американской, не придерживается политики максимального давления на Иран и решения об отказе от ядерной сделки. Берлин также выступает против одностороннего выхода США из международных соглашений, в частности, Договора по открытому небу и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вне фарватера

По мнению Владимира Оленченко, Германия, «крупная мировая держава и лидер ЕС, тяготится тем, что США стремятся диктовать ей, как вести себя на международной арене или строить свою экономическую политику».

«Поэтому последние заявления немецкой стороны призваны указать Соединённым Штатам на то, что Берлин не готов безоговорочно ориентироваться на Вашингтон, идти в его фарватере, но хочет наращивать сотрудничество с Россией», — заявил аналитик.

Как отметил Владимир Шаповалов, активизации дальнейшего сближения ФРГ и РФ будет, в частности, способствовать давление США на Германию из-за «Северного потока — 2».

«В треугольнике Вашингтон — Берлин — Москва постепенно происходит смена знаков. Немецкая сторона становится всё ближе к России из-за агрессивных действий Соединённых Штатов, которые приводят к росту сопротивления со стороны ФРГ», — указал аналитик.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что связи РФ и Германии будут развиваться в позитивном ключе вне зависимости от того, как дальше могут меняться немецко-американские отношения.

«Берлин заинтересован в продуктивных контактах с Москвой и стремится взаимодействовать с ней по широкому кругу вопросов, не обставляя такое сотрудничество предварительными условиями. У Германии есть объективные потребности в налаживании долгосрочного партнёрства с Россией. Москве это тоже выгодно. Данный подход является крайне эффективным при преодолении тех препятствий, которые пытаются создавать США «Северному потоку — 2» и другим совместным проектам РФ и ФРГ», — заключил Оленченко.