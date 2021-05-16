Без оглядки на США: Меркель попросила Россию ускорить запуск "Северного потока - 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия испытывает острую нехватку газа, и попросила завершить строительство "Северного потока - 2" в максимально быстрые сроки. По её словам, Берлин поддержит завершение проекта безотносительно санкций США.

По словам Меркель, строительство "Северного потока - 2" хотелось бы завершить скорейшим образом. Канцлер Германии подчеркнула в воскресенье, что Берлин выступает за завершение проекта безотносительно санкций США.

Она привела данные Минэкономики Германии, согласно которым страна испытывает острую необходимость в газе, поскольку в последнее время активно отказывается от угля и атомных электростанций. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в свою очередь, напомнил, что почти полвека русские экспортируют голубое топливо в Германию и этот вопрос никогда не был "политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом".

Из-за холодной зимы в прошедшем сезоне поставки газа из России в Европу выросли на 30%, но заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась. Самостоятельно европейские страны с каждым годом добывают всё меньше и меньше топлива. Так, добыча на крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах, по планам, завершится в 2022 году.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее заявлял, что запуск "Северного потока - 2" может решить проблему нехватки газа в регионе.