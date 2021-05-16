|
Без оглядки на США: Меркель попросила Россию ускорить запуск "Северного потока - 2"
16 мая 2021, 23:25 • 101 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия испытывает острую нехватку газа, и попросила завершить строительство "Северного потока - 2" в максимально быстрые сроки. По её словам, Берлин поддержит завершение проекта безотносительно санкций США.
По словам Меркель, строительство "Северного потока - 2" хотелось бы завершить скорейшим образом. Канцлер Германии подчеркнула в воскресенье, что Берлин выступает за завершение проекта безотносительно санкций США.
Она привела данные Минэкономики Германии, согласно которым страна испытывает острую необходимость в газе, поскольку в последнее время активно отказывается от угля и атомных электростанций. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в свою очередь, напомнил, что почти полвека русские экспортируют голубое топливо в Германию и этот вопрос никогда не был "политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом".
Из-за холодной зимы в прошедшем сезоне поставки газа из России в Европу выросли на 30%, но заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась. Самостоятельно европейские страны с каждым годом добывают всё меньше и меньше топлива. Так, добыча на крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах, по планам, завершится в 2022 году.
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее заявлял, что запуск "Северного потока - 2" может решить проблему нехватки газа в регионе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2021, 01:35
|
10 мая 2021, 11:35
|
12 мая 2021, 23:10
|
10 мая 2021, 22:35
|
10 мая 2021, 07:55
|
13 мая 2021, 04:40
|
10 мая 2021, 02:25