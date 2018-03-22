«Без оглядки на дефицит бюджета и госдолг»: к чему может привести увеличение военных расходов США

Конгресс США готовится принять закон, который обеспечит самый масштабный рост расходов на армию за минувшие 15 лет. Распределяя средства на остаток финансового года, основное внимание законодатели уделили тратам на национальную оборону. Известно, что Пентагон получит дополнительные $80 млрд. Военный бюджет Соединённых Штатов на 2018 финансовый год составил $659 млрд, а в 2019 году, по прогнозам экспертов, может вырасти до $716 млрд. На что пойдут эти деньги и к чему может привести повышение расходов на оборону — в материале RT.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США подготовил законопроект по распределению $1,3 трлн на остаток финансового года, который закончится 30 сентября 2018-го. Документ соответствует принятому ранее решению конгрессменов дополнительно выделить Пентагону $80 млрд на борьбу с глобальным терроризмом и проведение зарубежных операций.

Как сообщил председатель комитета по ассигнованиям Родни Фрелингхуйзен, военный бюджет Соединённых Штатов на 2018 год станет самым большим за последние 15 лет. По его словам, «исторические инвестиции» на нужды обороны необходимы, чтобы исправить ошибки предыдущей администрации Барака Обамы.

Фрелингхуйзен полагает, что политика 44-го президента США привела к ослаблению вооружённых сил страны. Сейчас усилия конгрессменов направлены на повышение уровня боевой подготовки американских военнослужащих для «противодействия будущими угрозам».

«Эти инвестиции производятся ответственно, с прицелом на получение максимальной отдачи от каждого вложенного доллара. Такой подход отражает приоритеты американских граждан. Законопроект позволит найти решение множества проблем, стоящих перед нашим народом, как внутри страны, так и за рубежом», — отметил Фрелингхуйзен.

Председатель комитета по ассигнованиям Родни Фрейлингхайзен

globallookpress.com

© Alex Edelman/ZUMAPRESS.com

Курс на повышение

Согласно документам Комитета по ассигнованиям, в 2018 году совокупный военный бюджет США составил $659 млрд (это на $61,1 млрд больше, чем в 2017 финансовом году). Эта сумма складывается из базовых расходов на нужды Пентагона и на проведение миссий за рубежом. Однако, по данным СМИ, реальные оборонные расходы Соединённых Штатов превышают $690 млрд.

Наибольшая часть военного бюджета США уйдёт на содержание военной инфраструктуры, проведение операций и учений ($238 млрд). Закупка оборудования и вооружения обойдётся Пентагону в $144,3 млрд. Из этой суммы $23,8 млрд будут потрачены на строительство 14 боевых кораблей — одного авианосца, двух ракетных эсминцев типа Arleigh Burke, судов обеспечения и кораблей для проведения исследований.

На приобретение новой техники Агентство по противоракетной обороне получит $9,5 млрд. На обновление вертолётного парка будут выделены $2,7 млрд, а на переоснащение Сухопутных войск — около $2,2 млрд.

Также военный бюджет США предусматривает закупку 90 самолётов пятого поколения F-35 ($10,2 млрд), 24 истребителей F/A-18E/F Super Hornet ($1,8 млрд), 10 самолётов-разведчиков P-8A Poseidon ($1,7 млрд), 14 конвертопланов V-22 ($1,3 млрд), 18 заправщиков Boeing KC-46 ($2,9 млрд), 25 транспортных самолётов семейства C-130 Hercules ($2,4 млрд).

Как полагают американские СМИ, военный бюджет на 2018 год в целом отвечает интересам администрации Дональда Трампа. Перед вступлением в должность президента США он обещал увеличить число кораблей (с 280 до 350 единиц); пополнить Корпус морской пехоты (с 24 до 36 батальонов), усилить авиацию, в том числе морскую, и нарастить численность Сухопутных войск (с 475 тыс. до 540 тыс. человек).

«Мы будем финансировать новые проекты, в частности, связанные с кибербезопасностью. Помимо этого, мы увеличим численность инженерно-технического состава в ВВС, а также призовём в армию и на флот больше солдат и матросов с целью ликвидации текущего некомплекта», — заявил ранее министр обороны США Джим Мэттис.

По мнению шефа Пентагона, вооружённые силы Соединённых Штатов должны приспособиться «к изменяющимся формам ведения войны поднять боеспособность войск на совершенно новый уровень». Мэтис выразил уверенность, что конгресс и администрация предпримут необходимые шаги на этом пути.

Самолёты палубной авиации F-35 Bravo Lightning II

© The U.S. Navy / Flickr

В поисках внешней угрозы

Увеличение ассигнований на нужды Пентагона руководство США обосновывает, прежде всего, угрозами, которые якобы исходят от России, Китая, КНДР, Ирана и международного терроризма. Об этом говорится в обновлённой версии Стратегию национальной обороны (СНО) США, которая была принята в январе 2018 года.

В текущем финансовом году на сдерживание РФ выделено свыше $5,5 млрд. Из этой суммы $4,6 млрд будут потрачены на «противодействия российскому влиянию» в Европе, $630 млн уйдут на защиту американской избирательной системы и информационное сопротивление Москве, $307 млн получит ФБР для борьбы с «российскими кибератаками».

По данным The Washington Post, в 2019 году Дональд Трамп рассчитывает увеличить бюджет Пентагона до $716 млрд. Если конгресс одобрит инициативу президента, то базовые расходы Пентагона составят $617 млрд, ассигнования на зарубежные миссии — $69 млрд, дополнительные средства на модернизацию ядерного арсенала и прочие нужды — $30 млрд.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев констатировал, что Трамп и конгресс взяли курс на значительное повышение оборонных расходов. Однако желание накачать оборонную промышленность и армию деньгами может обернуться финансовым коллапсом.

«Расходы на вооружённые силы повышаются без оглядки на растущий дефицит госбюджета и госдолга, который превышает $21 трлн. США находятся в опасной ситуации из-за политики, которая сводится к тому, чтобы отхватить максимально большой кусок бюджетного пирога для военных и оружейников. Куда пойдут эти деньги и как это отразится на экономике никто, видимо, не думает», — отметил в беседе с RT Васильев.

Эксперт считает, что Белый дом и конгресс (в первую очередь республиканцы) прибегают к различным методам, позволяющими увеличить военный бюджет. По мнению Васильева, отследить по открытым документам, как распределяются деньги на оборону, нереально.

«В 2011 году в США был установлен лимит военных расходов в $590 млрд. Сейчас это базовый бюджет Пентагона. Но это ограничение успешно обходится с помощью принятия актов о дополнительном финансировании вооружённых сил и увеличения ассигнований на так называемые зарубежные миссии. Причём невозможно понять, куда конкретно идут деньги. По моим расчётам, сегодня «гуляет» сумма в $10—15 млрд», — сказал Васильев.

Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим руководством Минобороны в конгрессе

Reuters

© The U.S. Army / Flickr

По словам собеседника RT, помимо правовых манипуляций, политическая элита США заключает сделки, которые могут негативно отразиться на макроэкономической стабильности. Например, с появлением Трампа демократы стали удовлетворять заявки Белого дома на увеличение военного бюджета, а республиканцы — инициативы демократов на рост ассигнований в социальную сферу.