«Без оглядки на безопасность»: как США наращивают активность в рамках нового оборонного альянса AUKUS

Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить передачу Австралии данных о военно-морских ядерных силовых установках. Соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS позволит трём входящим в блок странам не только обмениваться информацией о военно-морских ядерных установках, но и даст разрешение на обмен закрытыми данными. По мнению экспертов, Белый дом активизировал свои действия в рамках AUKUS для усиления давления на Китай. Аналитики также отмечают, что Вашингтон своими действиями нарушает мировую стабильность.

Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить передачу Австралии данных о военно-морских ядерных силовых установках. Он также представил конгрессменам соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS, которое предполагает обмен такой информацией.

«Я одобрил соглашение, санкционировал его имплементацию и настоятельно призываю конгресс рассмотреть его в положительном ключе», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По мнению американского лидера, первое соглашение в рамках нового партнёрства в сфере безопасности трёх англосаксонских государств отвечает всем требованиям законодательства.

«Соглашение позволит трём сторонам общаться и обмениваться информацией о ядерных силовых установках для ВМС, а также определёнными данными ограниченного доступа, которые могут потребоваться в ходе трёхсторонних обсуждений, что позволит провести консультации в исчерпывающем и эффективном ключе», — сообщил Байден.

Американский лидер также напомнил, что в соответствии с пунктами партнёрства в области безопасности AUKUS правительства США, Австралии и Великобритании на протяжении 18 месяцев будут проводить консультации, чтобы «найти оптимальный путь, позволяющий обеспечить Королевский австралийский военно-морской флот атомными подводными лодками в кратчайшие сроки».

«По моему заключению, привлечение Великобритании и Австралии к усилиям США, в соответствии с международными договорённостями, вносит существенный и материальный вклад в обеспечение взаимной обороны и безопасности», — отметил глава Белого дома.

На прошлой неделе Вашингтон, Канберра и Лондон заключили первое соглашение об обмене информацией об атомных подводных лодках в рамках AUKUS. Об этом в своём Twitter-аккаунте сообщил министр обороны Австралии Питер Даттон.

«Это соглашение обеспечивает Австралии доступ к строго секретным технологиям атомных подлодок», — написал он.

Даттон также заявил журналистам, что подписанный документ впервые в истории позволит Австралии участвовать в обмене информацией, которая касается систем, оснащённых ядерной энергетической установкой. По словам австралийского министра, это «заметное достижение и следующий шаг» в реализации сделки о подводных лодках и других договорённостей в рамках AUKUS.

Вашингтон, Канберра и Лондон объявляют о создании оборонного партнёрства AUKUS

AP

© Andrew Harnik

Ранее, 19 ноября, документ об обмене такими данными одобрил Байден. По его словам, следование этим договорённостям не будет нести необоснованных рисков для коллективной обороны и безопасности трёх стран. Глава Белого дома также отметил, что новое соглашение позволит государствам сотрудничать, поддерживая интересы трёх англосаксонских стран, в том числе в рамках Североатлантического договора.

Пекин осудил такие действия американской стороны в рамках AUKUS. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во время брифинга, Китай крайне обеспокоен этим. По его словам, сотрудничество по такому направлению приведёт к обострению напряжённости в регионе, гонке вооружений, угрозе региональному миру и стабильности, а также подорвёт усилия международного сообщества в сфере нераспространения ядерного оружия.

Союз англосаксонских стран

Напомним, 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о формировании оборонного альянса AUKUS, в рамках которого Вашингтон обязался предоставить Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок.

Помимо Пекина, негативно новости о соглашении восприняли и в России. Как заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC, формирование такого альянса вредит региональной стабильности.

«Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что «дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо».

Позже Москва и Пекин потребовали разъяснений относительно планов реализации партнёрства в рамках AUKUS.

Как отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 26 ноября на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, Москва обеспокоена тем, что спустя более двух месяцев с момента объявления о создании AUKUS «вокруг инициативы сохраняются информационный вакуум и полное отсутствие транспарентности».

«Не добавляет ясности и недавно появившийся в открытом доступе текст трёхстороннего соглашения об обмене информацией в отношении проекта по атомным подводным лодкам. Понимаем, что подобные договорённости — это нормальная практика. Однако из содержания документа явно следует, что в отношении проекта будет применяться повышенный уровень секретности», — заявил он.

Ульянов подчеркнул, что российская сторона всё ещё ждёт «внятного ответа» относительно того, какое топливо будет использоваться в силовых ядерных установках субмарин.

Аналогичную точку зрения высказал во время пресс-конференции и постпред Китая Ван Цюнь. По его словам, если в рамках AUKUS Австралии будут переданы ядерные материалы, это будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.

«В кольце американских союзников»

По мнению политолога Александра Асафова, Джо Байден спешит передать Канберре данные о военно-морских ядерных силовых установках, в частности инструкции по обслуживанию, сопровождению и механизмам работы, а также другую подобную информацию.

«Проблема заключается в том, что США это делают осознанно для увеличения количества участников так называемого ядерного клуба. То есть Австралия теперь будет владеть ядерными технологиями военного назначения и, пользуясь предоставленными данными, в том числе закрытыми, может развиваться сама в этом направлении, проводить различные эксперименты и идти к созданию собственных силовых установок», — заявил аналитик в беседе с RT.

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, опасения России и Китая относительно непрозрачности действий трёх англосаксонских стран в рамках AUKUS более чем обоснованны.

Подлодка ВМФ Австралии класса Collins

Reuters

© David Gray

«Наличие у Австралии ядерных подводных лодок будет означать, что она является ядерной державой. Однако США хотят это замаскировать заявлениями о том, что Канберра не производит на своей территории ядерное оружие и не обладает полным набором технологий для этого. В данном случае Вашингтон занимается крючкотворством, чтобы оправдать свои действия», — сказал аналитик.

По мнению Брутера, глава Белого дома сконцентрировался на теме, связанной с передачей Австралии информации о военно-морских ядерных силовых установках, чтобы побыстрее вооружить Австралию «как противовес Китаю».

«Для этого AUKUS и был создан — чтобы противодействовать КНР. Австралия — это крупнейший американский союзник, в котором США и Британия уверены, к тому же это государство находится относительно недалеко от Китая», — отметил эксперт.

По словам Асафова, действия Вашингтона нарушают мировую стабильность.

«И это должно обсуждаться внутри ядерного клуба. Но здесь американцы идут в фарватере своей логики для подавления Китая и усиления прессинга. Делают они это без оглядки на безопасность и на чьё-либо мнение», — констатировал аналитик.

По словам Брутера, высокая активность американской стороны в рамках оборонного партнёрства AUKUS означает, что военно-техническое сотрудничество между этими странами, в частности касающееся создания подводных лодок для Австралии, будет крайне быстро развиваться.

«То же касается и обмена информацией в этой области, в том числе разведданными. Но без разрешения конгресса эти процессы невозможны, поэтому Байден и обращается к законодательному органу», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Брутер напомнил, что пока Китай реагирует на новые шаги в рамках AUKUS на уровне риторики, однако по мере укрепления партнёрства ситуация может измениться.

«Китаю придётся отвечать на это конкретными шагами. Пекин будет делать это медленно, но уверенно. В частности, КНР продолжит программу своих перевооружений», — отметил эксперт.

Асафов подчеркнул, что Пекин прекрасно осознаёт угрозу от AUKUS и готовится отражать возможные провокации со стороны этого альянса.

«Китай очень хорошо понимает, что, несмотря на разнонаправленную риторику Байдена в отношении КНР, республика остаётся в кольце американских союзников, которое постоянно сжимается. О международной безопасности в таких условиях говорить смешно. А потому Пекин вынужден наращивать свои вооружённые силы, флот, развивать ракетные гиперзвуковые технологии», — заключил аналитик.