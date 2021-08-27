«Без обязательного прохождения карантина»: привитым «Спутником V» разрешили посещать курорты Таиланда

Власти Таиланда разрешили иностранцам, полностью прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса «Спутником V», посещать острова Пхукет и Самуи без прохождения 14-дневного карантина. Об этом сообщили в генконсульстве РФ. Там уточнили, что речь идёт о специальных программах, в рамках которых необходимо оформить разрешение в посольстве королевства. Между тем накануне в России зарегистрировали пятую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н», разработанную центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Иностранным гражданам, привитым вакциной «Спутник V», с 27 августа разрешено прибывать на курортные острова Таиланда — Пхукет и Самуи — без прохождения карантина. Об этом сообщила пресс-служба генерального консульства РФ в Пхукете.

«Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина», — говорится в сообщении.

В дипмиссии указали, что для въезда в королевство в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение в посольстве Таиланда.

«Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», — сообщил российский генконсул Владимир Соснов, чьи слова приводит ТАСС.

16 августа посольство РФ сообщило, что Национальный комитет Таиланда по борьбе с COVID-19 одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в страну по программе «песочниц» (отдельных туристических районов страны).

Статистика COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 19 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число — в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395) и Московской области (786). За это время выздоровели 19 217 человек, скончались 798 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 844 049, с начала пандемии в России выздоровели 6 112 035 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умер 180 041 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 177,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,25 млн человек.

С пятницы, 27 августа, Россия на взаимной основе возобновляет регулярные и чартерные рейсы с Доминиканской республикой, Чехией и Южной Кореей, которые приостанавливались из-за ситуации с распространением COVID-19. Также с сегодняшнего дня увеличивается количество регулярных перелётов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Соответствующее решение было принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ 16 августа, учитывая эпидемиологическую обстановку в этих государствах.

Пятая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса

В России зарегистрирована пятая вакцина против коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона-Н», разработанная ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом говорится в государственном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения.

Как следует из инструкции по применению вакцины, препарат стимулирует выработку иммунного ответа в отношении COVID-19 после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. При этом в данный момент неизвестен уровень формирования защитного титра антитела и продолжительность действия иммунитета: «Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились».

Отмечается, что «ЭпиВакКорона-Н» показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжёлые формы аллергических заболеваний, поствакцинальные осложнения на предыдущие введения вакцин, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

Побочными эффектами после после применения препарата могут быть боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градуса (частые явления). При этом среди аллергических реакций редко может встречаться отёк Квинке.

Напомним, что в России уже были зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН. Согласно данным Минздрава от 20 августа, в России привились уже более 43 млн человек.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на подходе пятая отечественная вакцина от COVID-19.

Кроме того, специалисты центра «Вектор» выяснили, что дельта-штамм может выживать в морской воде в течение 48 часов независимо от её солёности, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов. При этом жизнеспособность мутации SARS-CoV-2 не означает, что пребывание в реке или море может привести к инфицированию — доказательств этому нет, сообщает газета «Известия».